  • السبت ١٢ صفر ١٤٤١
  • السبت , أكتوبر 12, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265959 تاريخ النشر: تشرين الأول 12, 2019 الوقت: 09:55 الاقسام: سياسة  
اول رحلة خارجية من مطار بجنورد شرق ايران ستكون الى النجف

اول رحلة خارجية من مطار بجنورد شرق ايران ستكون الى النجف

اعلن مساعد محافظ خراسان الجنوبية (شرق ايران) للشؤون السياسية والامنية والاجتماعية بان اول رحلة خارجية من هذا المطار ستكون الى النجف الاشرف بعد غد الاثنين.

وقال ولي الله حياتي في تصريح ادلى به مساء الجمعة خلال اجتماع لتنسيق ايفاد زوار اربعينية الامام الحسين (ع) من محافظة خراسان الجنوبية، ان هذه هي اول رحلة خارجية من مطار بجنورد والتي من المقرر ان يتم بها نقل زوار اربعينية الامام الحسين (ع) الى النجف الاشرف في العراق.

واضاف، ان استيعاب الطائرة التي ستتم بها الرحلة هو 150 شخصا وستكون رحلة العودة يوم الاثنين من الاسبوع القادم.

واوضح بان سعر تذكرة الذهاب والاياب لهذه الرحلة هو 35 مليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال حسب السعر الرسمي).

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 15/5144 sec