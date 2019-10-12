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رقم الخبر: 265958 تاريخ النشر: تشرين الأول 12, 2019 الوقت: 09:54 الاقسام: اقتصاد  
محافظ البنك المركزي الايراني يعلن ازدياد احتياطي البلاد من العملة الصعبة

محافظ البنك المركزي الايراني يعلن ازدياد احتياطي البلاد من العملة الصعبة

اعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي ازدياد احتياطي البلاد من العملة الصعبة خلال العام الاخير.

وفي تصريحه خلال اجتماع مجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص في محافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران والذي عقد بحضور عدد كبير من الناشطين الاقتصاديين قال همتي، انه خلال العام الاخير لم يشهد احتياطي البلاد من العملة الصعبة انخفاضا بل على العكس من ذلك فقد شهد ارتفاعا وان الجهود مبذولة للمزيد من تحسين هذه الظروف.

واضاف، انه فضلا عن ذلك فان جزءا مهما من العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد للواردات قد تم توفيره من صادرات السلع غير النفطية.

واكد محافظ البنك المركزي الايراني انه علينا العمل لايجاد توازن بين الصادرات والواردات وقال، ان دور الناشطين الاقتصاديين مؤثر جدا في هذا المجال.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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