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رقم الخبر: 265956 تاريخ النشر: تشرين الأول 12, 2019 الوقت: 09:50 الاقسام: سياسة  
ظريف: الحظر الاميركي نوع من الحرب ضد الشعب الايراني

ظريف: الحظر الاميركي نوع من الحرب ضد الشعب الايراني

اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الحظر الاميركي ضد الشعب الايراني نوعا من الحرب ضد الشعب الايراني.

وفي حوار اجرته معه قناة "تي آر تي" قال ظريف، ان اجراءات الحظر الاميركية قد فرضت ضغوطا كبيرة على الشعب الايراني ولهذا السبب فانها تعد نوعا من الحرب.

واضاف وزير الخارجية في هذا الحوار الذي تم بثه الجمعة، بما ان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو لا معرفة له بجرائم الحرب فمن الافضل له ان يستخدم محاميا جيدا.

وتابع قائلا، ان اميركا بفرضها الحظر قد بدات الحرب مع ايران وان ضغوطها القصوى هي في الوقع حرب اقتصادية لان بومبيو اعلن صراحة بانه على الشعب الايراني الرضوخ لسياسات اميركا ان اراد تفادي المجاعة.

واضاف، لقد جاء في التعاريف الدولية للارهاب الاقتصادي استخدام العنف ضد المدنيين لتحقيق اهداف ومكاسب سياسية وان اميركا الان تستخدم هذا الاسلوب لتغيير سياسات ايران.

واكد وزير الخارجية الايراني، بان اميركا تستخدم في الحقيقة اقصى الضغوط ضد الشعب الايراني من اجل تحقيق اهدافها السياسية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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