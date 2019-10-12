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رقم الخبر: 265954 تاريخ النشر: تشرين الأول 12, 2019 الوقت: 09:47 الاقسام: سياسة  
بريطانيا تعتبر حادثة ناقلة النفط الايرانية مقلقة

بريطانيا تعتبر حادثة ناقلة النفط الايرانية مقلقة

اعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية الحادثة التي تعرضت لها ناقلة النفط الايرانية بانها مقلقة.

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" اليوم الجمعة قال هذا المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان التقارير الواردة بشان الانفجار الحاصل في ناقلة النفط الايرانية في البحر الاحمر مقلقة.

واضاف، اننا نسعى للوصول الى الحقائق.

وقد اعلنت دائرة العلاقات العامة والشؤون الدولية للشركة الوطنية لناقلات النفط الايرانية، ان الناقلة الايرانية SABITY التابعة لها تعرضت صباح اليوم الجمعة الى انفجارين منفصلين في هيكل الناقلة عند الساعة الخامسة 20 دقيقة فجرا بالتوقيت المحلي (الثانية و 50 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش) على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي ومن المحتمل ان يكون بسبب اصابتها بصاروخين.

وبحسب هذا التقرير، فقد تعرض الخزانان الرئيسيان للناقلة الى اضرار بابعاد نصف متر الى متر ونصف.

واكد المصدر نفسه ان الحادث لم يؤد الى اندلاع حريق في الناقلة وان جميع طاقمها بصحة جيدة وان وضعها مستقر حاليا سوى اضرار في هيكلها والتي يتم احتواؤها من قبل فريق العمل.

كما يقوم الخبراء الفنيون الى جانب خبراء غرفة الطوارئ بالتحقيق في حيثيات واسباب هذا الحادث.

وتتحرك الناقلة حاليا بسرعة واطئة لمغادرة المنطقة والتوجه الى الخليج الفارسي.

 

 
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