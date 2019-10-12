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رقم الخبر: 265952 تاريخ النشر: تشرين الأول 11, 2019 الوقت: 20:45 الاقسام: محليات  
ناقلة النفط المستهدفة في طريق العودة الى الخليج الفارسي
الشركة الوطنية لناقلات النفط :

ناقلة النفط المستهدفة في طريق العودة الى الخليج الفارسي

علنت الشركة الوطنية لناقلات النفط ان سفينة "سابيتي" الايرانية التي تعرضت للاصابة بدات العودة الى منطقة الخليج الفارسي وذلك بعد التاكد من استقرار الوضع فيها.

وتعرضت الناقلة الايرانية SABITY التابعة للشركة الوطنية لناقلات النفط، صباح اليوم الجمعة، الى انفجارين منفصلين اصابا هيكل السفينة عند الساعة الخامسة و5:20 دقيقة صباحا وعلى بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي، وعزا الخبراء اسباب هذا الحادث الى اصابة السفينة بصاروخين عند العبور من البحر الاحمر.
واكدت شركة ناقلات النفط الايرانية، ان جميع طاقم السفينة بخير وان وضع السفينة مستقر حاليا سوى اضرار بسيطة في هيكلها والتي تم احتواؤها من قبل فريق العمل. كما يقوم الخبراء الفنيون الى جانب خبراء غرفة الطوارئ بالتحقيق في مصدر هذا الهجوم.
وحاليا بدات هذه السفينة مغادرة المنطقة بسرعة بطيئة متجهة نحو مياه الخليج الفارسي.

 
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