أعلنت النرويج، العضو في حلف شمال الأطلسي، تعليق تصدير أي شحنة أسلحة جديدة لأنقرة بعد بدء الهجوم التركي في شمال شرق سوريا.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية أين إريكسن سوريدي مساء الخميس "لأن الوضع معقد ويتغير بسرعة، لن تنظر وزارة الخارجية في سياق إجراء وقائي في أي طلبات لتصدير معدات دفاعية ومعدات ذات استخدامات مختلفة إلى تركيا حتى إشعار آخر".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سوريدي قولها "نراجع حاليا كل تراخيص (التصدير) المعمول بها".

وكانت فنلندا أعلنت أيضا الأربعاء تعليق تصدير أي شحنة سلاح جديدة إلى تركيا، علما بأنها ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي.

من جهته، يبحث مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الخميس، الهجوم التركي على شمالي سوريا، في حين تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا في الشأن ذاته السبت المقبل.

وتقدمت بالطلب بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة، على أن تعقد الجلسة منتصف النهار بتوقيت نيويورك، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن المصادر الدبلوماسية.

وبدأت تركيا بعد ظهر الأربعاء هجوما واسعا على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، في خطوة تلت حصول أنقرة -على ما يبدو- أنه ضوء أخضر من واشنطن التي سحبت قواتها من نقاط حدودية.