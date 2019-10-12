قوات العدو تقتحم مقر لجان العمل الصحي في رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي في منطقة سطح "مرحبا" بمدينة البيرة برام الله بالضفة الغربية وذلك بعد تحطيم أبوابه الخارجية.

وقال فلسطينيون إن "جنود الاحتلال حطموا الأبواب والأقفال بالمطارق الثقيلة قبل الدخول للمكاتب داخل المبنى وحطموا مكاتب داخلية بالمؤسسة وألقوا بالملفات على الأرض".

واستنكرت مؤسسة لجان العمل الصحي اقتحام مقرها الرئيس والعبث بمحتوياته وتعريض حياة سكان المبنى الذي يقع المقر فيه للخطر ولا سيما بعد المواجهات التي شهدها المكان مع الشبان وقيام جنود الاحتلال باستخدام قنابل الغاز السام.

ودعت العمل الصحي المؤسسات الحقوقية والصحية والإعلامية المحلية والدولية لفضح ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته المختلفة.

واشارت لجان العمل الصحي الى أن "تخريب واقتحام مقرها مخالفة واضحة وصريحة لنصوص القانون الدولي، والاتفاقات الدولية التي تكفل حماية المؤسسات الصحية تحت الاحتلال".

بدورها، أدانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي في مدينة البيرة بعد تحطيم أبوابه ومحتوياته.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي أن هذا الاقتحام الهمجي لمؤسسة تعنى بالتنمية الصحية والمجتمعية وتقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة شرائح المجتمع يعتبر انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية التي دعت إلى حماية مثل هذه المؤسسات والمراكز وتحييدها حتى في أوقات الحروب.

من جانب آخر شارك الفلسطينيون في الجمعة 78 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية للقطاع، والتي تحمل عنوان "أطفالنا الشهداء".

وكانت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في فعاليات الجمعة الـ78 تحت شعار "أطفالنا الشهداء"، احتراماً لدماء الأطفال الطاهرة وأجسادهم الغضة التي مزقها رصاص قناصة العدو الصهيوني بسلاح الإرهاب الأمريكي.

وأكدت الهيئة أن هذه الجمعة هي وفاءً لأطفال فلسطين ضحايا العدو والصمت الدولي، وفي مقدمتهم الشهداء الأطفال "محمد الدرة فارس عوده فارس السرساوي ياسر أبو النجا ومحمد أبو خضير " الذي قتلوا بدمٍ باردٍ أمام مسمع ومرأى العالم أجمع، وتظهيراً لما تعرض له أطفال فلسطين من استهداف مباشر أدى إلى وقوع مئات الشهداء والجرحى في صفوفهم."

وأسفرت اعتداءات قوات العدو الصهيوني على المتظاهرين الجمعة الماضية عن استشهاد أحدهم، وإصابة (67) مواطنًا، منهم (30) طفلاً، وامرأة، ومسعفا، فيما استشهد جريح سابق متأثرا بجراحه.

واستشهد منذ انطلاق المسيرات أكثر من 40 طفلا، فيما أصيب مئات منهم بجراح متفاوتة.

هذا واقتحمت قوات العدو الصهيوني، صباح الخميس، مصلى باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت خمسة شبان فلسطينيين، فيما اقتحم عشرات المستوطنين باحات الأقصى بحماية مشددة.

ونقلت وكالة "صفا" عن مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني قوله: إن عناصر من شرطة العدو اقتحمت صباحًا مصلى باب الرحمة، وفرغته من القواطع الخشبية وخزانة الأحذية.

ولفت إلى أن شرطة العدو اعتقلت خمسة شبان من سكان الداخل المحتل، كانوا يتواجدون في المصلى، واقتادتهم إلى مخفر شرطة باب الأسباط بالقدس القديمة.

وأضاف أن اقتحام المصلى يأتي تزامنًا مع اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة العدو.

إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال الجمعة منزلين أحدهما قيد الإنشاء، في قرية كيسان شرق بيت لحم بالضفة الغربية بحجة عدم الترخيص.

وقال رئيس مجلس قروي كيسان صدام عبيات إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وهدمت منزل المواطن أيمن يعقوب غزال، الذي يقطنه أربعة أفراد، وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا، ومنزل آخر قيد الانشاء يعود لشقيقه أمجد، وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا، وأضاف إن سلطات الاحتلال كانت قد أخطرت بهدم المنزلين قبل 20 يوما.

كما هدمت قوات الاحتلال مساكن من الصفيح وبركسات لغايات السكن، واستولت على خلايا للطاقة الشمسية في خربة الدقيقة شرق يطا جنوب الخليل.