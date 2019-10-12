أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، الجمعة، أننا مع أي حل يوقف الحرب في محافظة تعز أو في غيرها، مؤكدا أن حزب الإصلاح فرض المعركة العسكرية.

محمد علي الحوثي: نحن مع أي حل يوقف الحرب في تعز أو غيرها

وقال الحوثي في تغريدة له على تويتر: نحن مع أي حل يوقف الحرب في محافظة تعز أو في غيرها"، مؤكدا أننا "عملنا كل ما بوسعنا منذ البداية لتجنيب المحافظة الحرب ولكن رفض حزب الإصلاح تجنيب تعز وفرض المعركة العسكرية.

وأشار عضو المجلس السياسي إلى أن "ما يجب التذكير به هو أن الحديث عن حصار تعز خدعة غير صحيحة فالمعروف أن المجاميع العسكرية تدخل المدينة فما بالك بالمواطن".

من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى إن اللجنة تقدمت بعرض يقضي بإطلاق ألفي أسير كمرحلة أولى.

وأضاف المرتضى "عرضنا على مرتزقة العدوان اليمنيين عبر وساطة محلية صفقة تبادل لألفي أسير حرب من الطرفين كمرحلة أولى".

وأردف بالقول "أكدنا للوساطة جهوزيتنا للتنفيذ خلال اسبوع إن كانوا جاهزين ونحن الآن بانتظار ردهم".

يذكر أن قوى العدوان دأبت على عرقلة ملف الأسرى خلال الفترة الماضية ورفضت كل العروض المقدمة من قبل اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى رغم أن الملف انساني.