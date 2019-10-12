*الخارجية الروسية تعرب عن قلقها إزاء الصدامات المسلحة شرقي الفرات *مقتل وجرح 4 جنود أتراك.. وفرنسيون وبريطانيون وسويسريون يغادرون الشمال السوري إلى العراق *الأغذية العالمي: نزوح أكثر من 70 ألفا من سكان رأس العين وتل أبيض

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية " قسد"، في بيان الجمعة، مقتل 22 من عناصرها يومي الأربعاء والخميس، خلال الحملة التي تشنها تركيا شمالي سوريا.

وبدأت تركيا، يوم الأربعاء الماضي، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام"، وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، في وقت سابق من الجمعة، مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين، في اشتباكات مع قوات حزب العمال الكردستاني في إطار عملية "نبع السلام" في منطقة شرق الفرات، شمالي سوريا.

وتابع الجيش التركي الجمعة قصف مدينتي رأس العين وتل أبيض، فيما تتواصل الاشتباكات بعنف بين القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها من جانب، و"قسد" من جانب آخر.

وتدور الاشتباكات في محيط وأطراف منطقة تل أبيض بريف الرقة، ومنطقة رأس العين، حيث نشر "المرصد السوري" منذ ساعات، أنه ارتفع إلى 11 عدد القرى التي تمكنت القوات التركية وحلفاؤها من السيطرة عليها بعد اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية، وهي طباطين والمشرفة واليابسة وتل فندر ومزرعة المسيحي وبئر عاشق وحميدة والمهيدة والدادات بمحور تل أبيض، وكشتو واقصاص وعلوك بمحور رأس العين كما تتواصل الاشتباكات بوتيرة عنيفة داخل مدينة رأس العين وعلى أطرافها.

وارتفع إلى 10 عدد القتلى المدنيين الذين قضوا جراء القصف التركي منذ انطلاق عملية "نبع السلام" شرق الفرات، في حين ارتفع إلى 29 على الأقل تعداد عناصر قوات سوريا الديمقراطية والمجالس العسكرية وقوى الأمن الداخلي الذين قتلوا جراء القصف الجوي والبري التركي والاشتباكات مع القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ بدء العملية العسكرية التركية عصر الأربعاء.

كما ارتفع إلى 17 عدد قتلى الفصائل السورية الموالية لأنقرة وقتلى الخلايا الموالية لتركيا، وعدد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة.

وكان "المرصد السوري"، قد ذكر أن "قسد" تمكنت من استعادة قرية اليابسة قرب تل أبيض بعد ساعات من سيطرة القوات التركية عليها، فيما أقرت أنقرة بمقتل أول جندي تركي وسقوط 6 من الموالين لها.

وقال المرصد إن "قوات سوريا الديمقراطية" تمكنت كذلك في مدينة رأس العين من استعادة مواقع تقدمت إليها الفصائل الموالية لتركيا ومسلحون محليون.

وصعدت القوات التركية قصفها البري على مدينة القامشلي موقعة المزيد من الجرحى في صفوف المدنيين والعسكريين، فيما ردت "قسد" بقصف قرى تركية واقعة عند الشريط الحدودي، بينما حلقت طائرات التحالف الدولي في سماء مدينة المالكية مساء الخميس.

في السياق أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو إزاء التصعيد والصدامات المسلحة شرقي الفرات وتدعو كل الأطراف إلى الحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، الجمعة، تعليقا على العملية التركية شمال شرقي سوريا: "إن الصدامات المسلحة على المناطق الحدودية، وتصاعد التوتر والعنف على الضفة الشرقية لنهر الفرات لا يمكن إلا أن تدعو إلى القلق. نعتبر أنه من المهم منع المزيد من زعزعة استقرار الوضع في الشمال الشرقي ومنع معاناة السكان المدنيين".

وأضاف البيان: "وفي هذا الصدد، ندعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس والتحقق بعناية من التدابير المتخذة، مع الاحترام التام لسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية".

كما أكد برنامج الأغذية العالمي نزوح أكثر من 70 ألفا من سكان رأس العين وتل أبيض، حتى الآن، وسط تصاعد العنف في سوريا.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان، الجمعة، إن المستشفى العام الوحيد في منطقة تل أبيض بشمال شرق سوريا اضطر للإغلاق، بعد فرار معظم عامليه تحت وطأة القصف على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقالت المنظمة الخيرية الفرنسية في بيانها: "مستشفى تل أبيض الذي تدعمه منظمة أطباء بلا حدود مغلق اعتبارا من الآن لأن معظم العاملين بالفريق الطبي غادروا مع أسرهم". وأشارت إلى أن البلدة الحدودية باتت الآن مهجورة فعليا.

وقال برنامج الأغذية العالمي الذي يساعد في إطعام ما يقرب من 650 ألف شخص في شمال شرق سوريا إن أكثر من 70 ألفا من سكان رأس العين وتل أبيض نزحوا عن ديارهم وسط تصاعد العنف.

إلى ذلك ذكرت وكالة "سانا" السورية أن هناك منظمات غير شرعية ترحل العاملين فيها من جنسيات فرنسية وبريطانية وسويسرية إلى العراق.

وسبق أن نشرت الوكالة نبأ قيام القوات الأمريكية بنقل عشرات الجنود الأمريكيين وعتاد حربي وعدد من معتقلي داعش إلى شمال العراق.

وأفادت "سانا" الخميس، بانسحاب قرابة 50 جنديا أمريكيا مع عشرات الآليات من محافظة الحسكة عبر معبر "سيمالكا" المائي غير الشرعي مع العراق.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مطلع الأسبوع عن سحب قواتها من سوريا، تزامنا مع استعدادات أنقرة لشن العملية العسكرية داخل الأراضي السورية.

*الخارجية السورية: لا تحاور مع القوى الإنفصالية التي إرتمت في أحضان الصهيونية

من جهة اخرى أكد نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن الحوار كان وما زال قائما أمام القوى السورية التي تؤكد ولاءها لمنطق الدولة وليس لقوى انفصالية ارتمت في أحضان قوى صهيونية.

وصرح فيصل المقداد، الخميس، بأن أحضان الدولة مفتوحة لكل مواطنيها، مشددا على أنه لا يمكن لدمشق أن تتحاور مع تلك القوى لا بمنطق انفصالي ولا بمنطق أنهم أصبحوا قوة على أرض الواقع تفرض نفسها بفعل الغزو التركي، وبفعل الدعم الأمريكي، الذي تم توفيره لها بعد أن ارتمت هذه القوى على حساب مصالحها الوطنية وعلى حساب الوطن السوري.

وبين الدبلوماسي السوري أن تلك القوى ارتمت في أحضان قوى صهيونية معادية للوطن وارتكبوا فظائع بحق السوريين، مجددا القول إن "الحوار كان وما زال مفتوحا أمام القوى السورية التي تعترف بسوريا وطنا نهائيا لها والتي تؤكد على دفاعها عن البلاد في مواجهة الإرهاب".

وأفاد المقداد بأن "هناك قوى ساهمت بتواجد القوات التركية على الأرض السورية، قوى لم تقبل بوجود الجيش السوري بمناطق شمال سوريا، وقامت بمحاربة القوات السورية مما أتاح لأردوغان استخدام تلك الذريعة للقدوم إلى البلاد".

*شبان ونسوة "داعش" يبدأن أعمال شغب في مخيم الهول سعيا للفرار

هذا وأفاد موقع اخباري روسي، ا الجمعة، بأن معسكر الهول الذي يتجمع فيه مسلحو "داعش" من الجنسية السورية ونساء التنظيم من مختلف الجنسيات، يشهد إضرابات وأعمال شغب خلال الساعات الأخيرة.

ونقل الموقع عن مصادر في تنظيم "قسد"، بأن أعمال شغب يشهدها معسكر الهول في الحسكة، مشيرا إلى أن عددا من نساء مسلحي "داعش" المعتقلات ومعهم بعض الشبان يحاولون افتعال حالة من الشغب داخل المخيم لإحداث ثغرة في المعسكر ليتمكنوا من الاستفادة منها في تنظيم عملية هروب، مستغلين نقصا في عدد الحراسات داخل المعسكر وفي محيطه بعد قيام "قسد" بسحب عدد من مسلحيه باتجاه جبهات رأس العين وتل أبيض لمواجهة هجوم الجيش والميليشيات التابعة له شمال شرق سوريا.

ويقع معسكر الهول في ريف الحسكة الجنوبي الغربي على بعد نحو 10 كم من الحدود السورية العراقية.