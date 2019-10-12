طالبت المرجعية الدينية في العراق الجمعة "بقوة" اجراء تحقيق حول كل ماوقع في ساحات التظاهر.

وقال ممثل المرجعية الدينية في العراق، الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة، من الحرم الحسيني، في كربلاء: "في خطبة الجمعة الماضية أكّدت المرجعية الدينية على ادانتها ورفضها للاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون السلميّون والعديد من عناصر القوات الأمنية، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الاسبوع السابق، كما أدانت ما وقع من احراق وإتلاف بعض المؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة في تلك المظاهرات".

واضاف، أن المرجعية "عبّرت عن أملها بأن يعي الجميع التداعيات الخطيرة لاستخدام العنف والعنف المضاد في الحركة الاحتجاجية الجارية في البلد، فيتم التجنب عنه في كل الاحوال".

واستدرك الشيخ الكربلائي: "ولكن الذي حصل خلال الايام التالية هو تصاعد أعمال العنف بصورة غير مسبوقة واستهداف اعداد متزايدة من المتظاهرين بإطلاق النار عليهم، وحصول اعتداءات سافرة على بعض وسائل الاعلام لمنعها من نقل ما يقع في ساحات التظاهر".

واردف: "وفي الوقت الذي أعلنت الجهات الرسمية أنها اصدرت أوامر صارمة بمنع القوات الأمنية من اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سقط الآلاف منهم بين شهيد وجريح في بغداد والناصرية والديوانية وغيرها، بالاستهداف المباشر لهم من الاسلحة النارية بمرأى ومسمع الكثيرين، في مشاهد فظيعة تنمّ عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت كل الحدود".

وقال إنها "مسؤولة عندما يقوم بعض عناصر الأمن باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، ولو بسبب عدم انضباطهم وانصياعهم للأوامر الصادرة اليهم أو لعدم كونهم مؤهلين ومدرّبين للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية بحيث يُتجنّب عن وقوع الضحايا في صفوف المشاركين فيها".

ومضى بالقول: "هي مسؤولة عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون ـ تحت انظار قوى الأمن ـ باستهداف المتظاهرين وقنصهم، وتعتدي على وسائل اعلام معينة بهدف ارعاب العاملين فيها".

وتابع أن "المرجعية الدينية إذ تدين بشدة ما جرى من اراقة للدماء البريئة واعتداءات جسيمة بمختلف اشكالها، وتبدي تعاطفها مع ذوي الشهداء الكرام ومع الجرحى والمصابين، وتؤكد على تضامنها مع المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين ـ كما بيّنت ذلك في مظاهرات الاعوام السابقة أيضاً ـ تطالب بقوة الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق يتّسم بالمصداقية حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين أو غيرهم، وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم، ولا بد من أن يتم ذلك خلال مدة محددة ـ كأسبوعين مثلاً ـ ولا يجري التسويف فيه كما جرى في الاعلان عن نتائج اللجان التحقيقية في قضايا سابقة" حسبما افاد موقع بغداد اليوم.

واختتم قائلا: إن "المرجعية الدينية العليا ليس لها مصلحة أو علاقة خاصة مع أيّ طرفٍ في السلطة، ولا تنحاز الا الى الشعب ولا تدافع الا عن مصالحه، وتؤكّد ما صرّحت به في نيسان عام 2006 عند تشكيل الحكومة عقب اول انتخابات مجلس النواب من أنها (لم ولن تداهن احداً او جهة فيما يمس المصالح العامة للشعب العراقي، وهي تراقب الاداء الحكومي وتشير الى مكامن الخلل فيه متى اقتضت الضرورة ذلك، وسيبقى صوتها مع اصوات المظلومين والمحرومين من ابناء هذا الشعب اينما كانوا بلا تفريق بين انتماءاتهم وطوائفهم واعراقهم). ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

واعلن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، الجمعة، إحالة ملفات تسعة من كبار المسؤولين إلى القضاء بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظون.

وقال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إنه "أحال عدداً مهماً من قضايا الفساد إلى القضاء ، تتعلق بتسعة من كبار المسؤولين"، مبينا ان ذلك جاء "استناداً إلى توجيه رئيس الوزراء وتنفيذا لما ورد في خطابه الموجه للشعب العراقي في 9/10/2019 ".

‎وأكد أنه "ستتم إحالة ملفات أخرى تباعاً إلى القضاء أصولياً لتبرئة أو إدانة المتهمين وفق القانون".

من جانبه قدم رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أسماء 5 وزراء في حكومته لاستبدالهم بآخرين لإجراء تعديل على تشكيلة حكومته.

وكتب عبد المهدي في وثيقة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي: "عرضت على السادة الوزراء تقديم استقالاتهم، ليس لعمل خاص مباشر قام به أحدهم بل لأن التشكيلة الوزارية هي في نهاية الأمر من مسؤولية رئيس الوزراء".

وأظهرت الوثيقة أن الوزارات التي شملها التغيير هي، الاتصالات، والصناعة، والهجرة والصحة التي قدم وزيرها علاء علوان استقالته، بالإضافة إلى وزارة التربية التي تدار حاليا بالوكالة.

وتسلمت سها خليل حقيبة وزارة التربية، فيما جاء تعيين جعفر علاوي خلفا لوزير الصحة المستقيل علاء علوان.

وتضمنت قائمة الترشيحات أيضا وزارة الاتصالات التي أنيطت بأمير البياتي وكذلك وزارة الهجرة والمهجرين إلى هناء عمانوئيل كوركيس، ووزارة الصناعة فقد سلمت إلى قحطان الجبوري.

وكانت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، قد اعلنت الخميس، عن اعتقال اثنين من المندسين بين المتظاهرين قاموا بعمليات حرق وتخريب الممتلكات العامة.

إلى ذلك أعلنت الاستخبارات العسكرية، الجمعة، القبض على اثنين من "الإرهابيين" المنضوين ضمن ما يسمى ولاية الجزيرة في الموصل.

وقالت في بيان تلقت السومرية نيوز، إنه بعملية نوعية تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في فصيل استطلاع الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى من القاء القبض على اثنين من الارهابيين في منطقتي يارمجة وحي الانتصار أيسر الموصل.

واوضحت أن الارهبيين المعتقلين، هما من العاملين ضمن ما يسمى ( ولاية الجزيرة) ، واحدهما كان مسؤولا عن تهريب المشتقات النفطية من والى سوريا، ويعدان من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب .