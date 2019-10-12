اختتم المرشحان للانتخابات الرئاسية التونسية، رجل الأعمال نبيل القروي وأستاذ القانون قيس سعيد، حملتهما، الجمعة، في تجمع لأنصارهما وسط العاصمة، قبل أن يتوجها للمناظرة التلفزيونية التي كانت من المقرر أن تبث مباشرة، في تمام التاسعة بالتوقيت المحلي.

وذكرت حملة نبيل القروي، في بيان لها، أن شارع الحبيب بورقيبة سيشهد تجمعا لأنصار القروي، الذي سيصعد على منصة لمخاطبة ناخبيه، في اليوم الأخير الذي يسبق الصمت الانتخابي، السبت.

بينما قالت حملة قيس سعيد، إن أستاذ القانون الدولي سيخاطب مناصريه أمام المسرح البلدي في شارع ابن خلدون.

وتأهب الشارع التونسي، مساء الجمعة، للمناظرة التلفزيونية الأولى والأخيرة بين كل من القروي وسعيد، التي كانت من المقرر ان تبث على القناة الوطنية الأولى.

ولم يسبق أن شارك القروي في أي مناظرة رئاسية من قبل، بسبب إيقافه على ذمة قضية فساد متهم بها قبل 10 أيام من بدء الحملات الانتخابية الرئاسية للجولة الأولى، إلا أن السلطات أفرجت عنه الأربعاء.

وحصل القروي على 6/15 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى، بينما حصل الأستاذ الجامعي المتقاعد سعيد على 4/18 بالمئة.

وكان القروي قد قال في أول ظهور تلفزيوني له على قناة الحوار التونسي، مساء الخميس "لن ندخل في حكومة تقودها النهضة، سمعنا هؤلاء الناس [النهضة] طوال 8 سنوات، ومن دخل معهم يحطمونه ويتحالفون مع من بعده، ثم يدمرونه ويتحالفون مع من بعده، ليس لديهم أخلاقيات".

وردا على سؤال حول التهرب الضريبي، قال القروي عن رئيس الوزراء التونسي: "يكذب، رئيس الحكومة مش أول مرة يكذب".

وبحسب النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التونسية حصلت حركة النهضة على 52 مقعدا في البرلمان، بينما حصل قلب تونس على 38 مقعدا.