|رقم الخبر: 265942
|تاريخ النشر: تشرين الأول 11, 2019
|الوقت: 20:28
|الاقسام: عربيات
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الرئيس الأمريكي يدعو أمير الكويت لزيارة البيت الأبيض في عام 2020
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثة هاتفية مع أمير دولة الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، لزيارة واشنطن.
وقال البيت الأبيض في بيان: إن"الرئيس وافق على استضافة أمير الكويت في البيت الأبيض خلال زيارته للولايات المتحدة العام المقبل ".
وتابع البيت الأبيض إن ترامب كان "سعيدا جدا لسماعه تحسن الأوضاع الصحية للأمير".
وأجل الشيخ صباح الأحمد (90 عاما) والذي كان من المقرر أن يجتمع مع ترامب يوم 12 أيلول/ سبتمبر إلى موعد لاحق لأسباب صحية وتم فحصه في أحد مستشفيات الولايات المتحدة بدلا من ذلك.
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