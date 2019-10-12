إعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الضبابية المحيطة بتمديد معاهدة "ستارت 3" الموقّعة بين الولايات المتحدة وروسيا للحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية يدفع إلى سباق تسلح جديد.

وقال في إجتماع لرؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة، أمس الجمعة في عشق آباد: "لا يزال عدم اليقين يلف مصير معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، المعروفة بمعاهدة "ستارت -3" التي ينتهي مفعولها في فبراير 2021، وحتى الآن لم تقرر الإدارة الأمريكية ما تعتزم القيام به".

وكاشف بوتين رؤساء دول رابطة الدول المستقلة قائلا: " تدرك موسكو أن الخلافات تعصف داخل الإدارة بشأن هذه المعاهدة، فبينما يقول أحدهم إنه يجب تمديدها، يعتقد آخر أنه يجب ألا تكون الولايات المتحدة مكبلة اليدين والقدمين بالإلتزامات التي تنص عليها هذه المعاهدة. هذا يخلق أيضا حالة من عدم اليقين ويدفع لسباق تسلح جديد".

لا تزال معاهدة "ستارت-3" التي تم توقيعها عام 2010 المعاهدة الوحيدة السارية المفعول حول الحد من الأسلحة بين روسيا والولايات المتحدة، ومع أن مهلة سريان مفعولها تنتهي في فبراير 2021، لم يعلن الجانب الأمريكي حتى الآن نيته تمديدها.

وأكد بوتين، أن نشر واشنطن صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في دول آسيا، يثير قلق موسكو لقدرة هذه الصواريخ على بلوغ الأراضي الروسية، مما يستدعي ردودا بالمثل.

وقال: "لقد إنسحبت الولايات المتحدة من معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وبعد ثلاثة أشهر إختبرت (الصاروخ). هذا ليس جيداً على الإطلاق، مع الأخذ في الإعتبار أن المسؤولين في البنتاغون قد أعلنوا بالفعل أنهم يعتزمون نشر هذه الأسلحة في آسيا وأنهم يتفاوضون مع اليابان وجنوب كوريا " بشأن ذلك.

وأضاف الرئيس الروسي: "من الواضح ما هو الهدف الأول في هذه القضية. هذا لا يرضينا أبدا، لأنه يخصنا نحن بالذات".

وتابع: "سنبحث بالطبع عن المكان الذي سينشرون فيه هذه الصواريخ بالضبط، لكن وفي مختلف الأوضاع بإمكان هذه الصواريخ أن تصل إلى الأراضي الروسية".

وحذر الرئيس الروسي مرارا الولايات المتحدة من أن بلاده ستتخذ إجراءات مناسبة حال إقدام الحكومة الأمريكية على تصميم ونشر مثل هذه الصواريخ في أراضي دول العالم، داعيا إلى مفاوضات لإبرام معاهدة جديدة لمنع اندلاع سباق جديد للتسلح.

وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، أن فرص تمديد هذه المعاهدة ضئيلة، بسبب وجود قصور فيها.

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فأعلن عن رغبته في صياغة إتفاقية نووية ثلاثية جديدة تدخل فيها الصين إلى جانب روسيا والولايات المتحدة، غير أن بكين ترفض هذه الفكرة بالكامل.