قال وزير النفط الايراني بيجن زنغنة: ان أمريكا التي غيّرت كافة المعادلات الجغرافية للنفط عبر سياساتها التدخلية، تواصل إنتهاج هذه السياسة في مجالي الغاز والغاز الطبيعي المسال (L.N.G)؛ مؤكداً ان مستقبل صادرات الغاز اليوم رهن بظروف الـ L.N.G.

وفي تصريح له يوم الأربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أشار زنغنة الى الاجتماع وزراء الطاقة الأخير للدول الأعضاء في منظمة أوبك للغاز (GECF) بروسيا؛ مبيناً ان المشاركين في هذا الاجتماع وافقوا على تمديد رئاسة الأمين العام الروسي للمنظمة لفترة عامين، كما قدموا التقارير حول وضع الأسواق والأسعار العالمية.

وأشار وزير النفط الى أن الجانب الروسي أعرب خلال اجتماع أوبك للغاز عن احتجاجه على دور أمريكا المخرب في مجال الغاز؛ مؤكداً ان واشنطن عرقلت صادرات الغاز الروسي عبر الأنبوب الى أوروبا.

وفيما أشار الى تراجع الأسعار العالمية للغاز، توقع زنغنة ان هذه الأسواق مقبلة على تحديات كبيرة في المستقبل.

وفي السياق، أعلن المدير التنفيذي للشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، ان مستوى إنتاج ايران من الديزل يورو (مواصفات أوروبية) بلغ 73 مليون لتر يومياً.

وأوضح علي رضا صادق آبادي، في ندوة على هامش اليوم الختامي لمعرض النفط والطاقة في طهران، ان مستوى إنتاج ايران بلغ 75 مليون لتر ديزل بمواصفات يورو (نسبة الكبريت أقل من 10 بي بي ام) إثر زيادة الإنتاج بمصفاة "ستاره خليج فارس" في الجنوب الى 15 مليون لتر ومصفاة اصفهان الى 20 مليون لتر يومياً.

على صعيد آخر، أكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني، رضا رحماني، ان عضوية ايران المؤقتة لدى اتحاد أوراسيا الاقتصادي مؤشر على أنه لا يمكن شطب أو عزل ايران في المعادلات الدولية.

وأضاف رحماني، الأربعاء، في تصريح للمراسلين: ان العالم أقر بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية تمتلك أحد الاقتصادات الهامة في العالم. ووصف وزير الصناعة زيادة حجم الصادرات الى الدول الجارة، بأنها تتيح فرصاً جيدة لتعزيز نشاطات القطاع الخاص الايراني.

وأشار رحماني الى برنامج وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية حول توطين صناعات السلع والبضائع بدلاً من استيرادها، وقال: لقد تم القرار بأن يتم بحلول العام 2021 إستبدال السلع والأدوات الأجنبية المستوردة بقيمة نحو 10 مليارات دولار، في مختلف مجالات النفط والبتروكيمياويات والأدوات المنزلية وصناعة الاتصالات والسيارات وقطع الغيار والملابس، بنظيراتها المنتجة محلياً.