أعلن مساعد وزير الطرق وإنشاء المدن الايراني، خير الله خادمي، بأن 8 آلاف و960 كم من الطرق السريعة والحرة هي الآن قيد الإنشاء في البلاد.

وقال خادمي في تصريح صحفي في مدينة كناباد بمحافظة خراسان الجنوبية (شرق ايران): ان من هذه الطرق 1160 كم طرق حرة و7800 كم طرق سريعة. وأوضح بأن من أهم برامج وزارة الطرق وإنشاء المدن هو تطوير الطريق السريعة والحرة من أجل تحسين المرور ورفع مستوى السلامة والأمان في الطرق، معرباً عن أمله بالإنتهاء من الأعمال التنفيذية لـ300 كم من الطرق الحرة والسريعة خلال العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 آذار/ مارس).

وصرح بأنه في ظل الجهود المبذولة من قبل الحكومة يتم إنشاء 1200 كم من الطرق السريعة والحرة سنوياً. وأشار كذلك الى أن هنالك 3 آلاف و410 كم من خطوط سكك الحديد قيد الإنشاء في الوقت الحاضر، وأضاف: انه ومع ربط محافظات كرمانشاه وهمدان وآذربايجان الغربية بشبكة سكك الحديد في البلاد خلال العامين الأخيرين فقد ارتفع عدد المحافظات المرتبطة بالشبكة الى 22 محافظة.