وأوضح محسن صالحي نيا، في تصريح على هامش تنفيذ مشروع صناعي في كاشان (وسط البلاد)، الخميس، ان صادرات الصناعات الصغرى والمتوسطة بلغت 4 مليارات دولار في السنة التصديرية المنتهية 20 مارس/ آذار 2019. وشدد صالحي نيا على أن الوزارة تعمل على تنشيط 1200 وحدة صغرى ومتوسطة و300 وحدة إنتاج كبرى راكدة هذا العام، مشيراً الى أنه وبحسب الإحصائيات أكثر من 600 وحدة إنتاج راكدة استأنفت عملها من جديد حتى الآن.