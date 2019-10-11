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رقم الخبر: 265934 تاريخ النشر: تشرين الأول 11, 2019 الوقت: 16:07 الاقسام: اقتصاد  
إيران تتوقع نمواً بنسبة 6% في صادرات الوحدات الإنتاجية

إيران تتوقع نمواً بنسبة 6% في صادرات الوحدات الإنتاجية

توقّع مدير منظمة الصناعات الصغرى والمتوسطة بالمدن الصناعية الايرانية، تسجيل صادرات الوحدات الإنتاجية بهذا القطاع، نمواً سنوياً بنحو 6 بالمئة حتى 20 مارس/ آذار 2020.

وأوضح محسن صالحي نيا، في تصريح على هامش تنفيذ مشروع صناعي في كاشان (وسط البلاد)، الخميس، ان صادرات الصناعات الصغرى والمتوسطة بلغت 4 مليارات دولار في السنة التصديرية المنتهية 20 مارس/ آذار 2019. وشدد صالحي نيا على أن الوزارة تعمل على تنشيط 1200 وحدة صغرى ومتوسطة و300 وحدة إنتاج كبرى راكدة هذا العام، مشيراً الى أنه وبحسب الإحصائيات أكثر من 600 وحدة إنتاج راكدة استأنفت عملها من جديد حتى الآن.

 
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