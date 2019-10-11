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رقم الخبر: 265932 تاريخ النشر: تشرين الأول 11, 2019 الوقت: 15:35 الاقسام: منوعات  
40 ألف دُمية للتذكير بمحاربي بريطانيا

40 ألف دُمية للتذكير بمحاربي بريطانيا

تسلّط 40 ألف دمية مصغرة على هيئة جنود، معروضة على لوحة في مركز تجاري بمانشستر، شمالي إنجلترا، الضوء على محنة يواجهها كثير من الجنود البريطانيين إذا انتهت خدمتهم بإصابة.

وتمثل الأشكال البلاستيكية الصغيرة الخضراء عدد المحاربين الذين تقرر تسريحهم من الخدمة على مدى السنوات العشرين الأخيرة، ويقول منظمو الحملة إنه ينبغي بذل المزيد لمساعدتهم.

وسبعة من الأشكال، التي وضعت في الصدارة بمركز آرنديل في مانشستر، هي نماذج لمحاربين حقيقيين بُترت أطرافهم، أو أصبحوا مقعدين.

وقال ميل ووترز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة هلب فور هيروز (مساعدة الأبطال)، في بيان «الإصابات أنهت مستقبل 40 ألف جندي في 20 عاماً. وكثير منهم يخبروننا بتأثير ذلك على حياتهم وأسرتهم».

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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