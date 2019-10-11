  • الجمعة ١١ صفر ١٤٤١
  • الجمعة , أكتوبر 11, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265929 تاريخ النشر: تشرين الأول 11, 2019 الوقت: 15:36 الاقسام: منوعات  
يقطينة عملاقة بزِنة 88 كيلوغراماً

يقطينة عملاقة بزِنة 88 كيلوغراماً

في سياق ظاهرة الخضروات العملاقة في بعض المناطق اللبنانية، تفاجأ المواطن اللبناني عبد السلام المغربي بثمرة يقطين عملاقة، تجاوز وزنها الـ88 كيلوغراماً، تتوسّط حديقة منزله الكائن في قرية كيفون- جبل لبنان.

وكان المغربي، وهو مزارعٌ هاوٍ، قام بزراعة بذرة اليقطينة في أوائل شهر يونيو الفائت في حديقة منزله، ليفاجأ بثمرتها العملاقة. وللوهلة الأولى، ظنّها البعض صخرة كبيرة بيضاء اللون. أما هو، فحاول رفعها، لكنه عجز عن ذلك لثقل وزنها، والذي تجاوز الـ88 كيلوغراماً، ما دفعه إلى الاستعانة بأحد أقربائه ليقتلعها من مكانها ويعرضها للبيع. وإذا كان تاريخ اليقطينة مزدحماً بالفوائد والحكايا و«منشّطات» الذاكرة، فإن في الشق الأسطوري حكايات عديدة عن ثمرة اليقطين، تعود بتاريخها إلى عصور خلت.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/4404 sec