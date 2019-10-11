  • الجمعة ١١ صفر ١٤٤١
  • الجمعة , أكتوبر 11, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265925 تاريخ النشر: تشرين الأول 11, 2019 الوقت: 15:38 الاقسام: منوعات  
تغير المناخ يهدد ثلثي الطيور في أمريكا بالانقراض

تغير المناخ يهدد ثلثي الطيور في أمريكا بالانقراض

قالت جمعية أودوبون الوطنية إن ثلثي أنواع الطيور في أمريكا الشمالية تواجه خطر الانقراض إلا إذا تم اتخاذ خطوات فورية لإبطاء وتيرة التغير المناخي.

وقال المدير التنفيذي لأودوبون ديفيد يارنولد في إفادة صحفية: «نحن نمر بحالة طوارئ تتعلق بالطيور.. الأمر يتعلق بالمستقبل الذي ينتظرنا ومستقبل أطفالنا كما هو بشأن مستقبل الطيور».

وذكر تقرير صادر عن الجمعية المعنية أن الإخفاق في إبطاء وتيرة الإنبعاثات الضارة التي تؤدي لإرتفاع درجة حرارة الأرض سيؤدي لتعرض 389 نوعا من أصل 604 أنواع من الطيور في أمريكا الشمالية للإنقراض.

وأشار التقرير إلى أن إرتفاع درجات الحرارة بشكل عام سيجبر الطيور على البحث عن أماكن أخرى مناسبة لتقطنها وقد لا تنجو خلال تلك الرحلة.

وأضاف الباحثون أن تقليل الإرتفاع المتوقع في درجات الحرارة من ثلاث درجات مئوية بحلول 2080 إلى 1.5 قد يجنب ما يقرب من 40% من تلك الأنواع الوقوع في خطر.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 7/7541 sec