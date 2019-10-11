قالت جمعية أودوبون الوطنية إن ثلثي أنواع الطيور في أمريكا الشمالية تواجه خطر الانقراض إلا إذا تم اتخاذ خطوات فورية لإبطاء وتيرة التغير المناخي.

وقال المدير التنفيذي لأودوبون ديفيد يارنولد في إفادة صحفية: «نحن نمر بحالة طوارئ تتعلق بالطيور.. الأمر يتعلق بالمستقبل الذي ينتظرنا ومستقبل أطفالنا كما هو بشأن مستقبل الطيور».

وذكر تقرير صادر عن الجمعية المعنية أن الإخفاق في إبطاء وتيرة الإنبعاثات الضارة التي تؤدي لإرتفاع درجة حرارة الأرض سيؤدي لتعرض 389 نوعا من أصل 604 أنواع من الطيور في أمريكا الشمالية للإنقراض.

وأشار التقرير إلى أن إرتفاع درجات الحرارة بشكل عام سيجبر الطيور على البحث عن أماكن أخرى مناسبة لتقطنها وقد لا تنجو خلال تلك الرحلة.

وأضاف الباحثون أن تقليل الإرتفاع المتوقع في درجات الحرارة من ثلاث درجات مئوية بحلول 2080 إلى 1.5 قد يجنب ما يقرب من 40% من تلك الأنواع الوقوع في خطر.