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رقم الخبر: 265923 تاريخ النشر: تشرين الأول 11, 2019 الوقت: 14:29 الاقسام: سياسة  
زلزال بقوة 4,2 ريختر يضرب محافظة فارس جنوبي البلاد

زلزال بقوة 4,2 ريختر يضرب محافظة فارس جنوبي البلاد

تعرضت منطقة مزايجان التابعة لمدينة زرين بمحافظة فارس (جنوب البلاد) اليوم الجمعة الى زلزال بقوة 4,2 درجات على مقياس ريختر.

وافاد مركز رصد الزلال في مدينة شيراز (مركز المحافظة)، ان حادث الزلزال وقع عند الساعة 12 و49 دقيقة و34 ثانية بعد ظهر اليوم الجمعة.

وبحسب المصدر نفسه، فقد وقع هذا الحادث على بعد 22 كم من منطقة "مزايجان" و29 كم من منطقة "حاجي اباد" في مدينة زرين دشت؛ شرقي محافظة فارس.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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