تعرضت منطقة مزايجان التابعة لمدينة زرين بمحافظة فارس (جنوب البلاد) اليوم الجمعة الى زلزال بقوة 4,2 درجات على مقياس ريختر.

وافاد مركز رصد الزلال في مدينة شيراز (مركز المحافظة)، ان حادث الزلزال وقع عند الساعة 12 و49 دقيقة و34 ثانية بعد ظهر اليوم الجمعة.

وبحسب المصدر نفسه، فقد وقع هذا الحادث على بعد 22 كم من منطقة "مزايجان" و29 كم من منطقة "حاجي اباد" في مدينة زرين دشت؛ شرقي محافظة فارس.