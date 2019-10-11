الفيلم الإيراني القصير «دورة تعليم قيادة السيارة» فاز بجائزة افضل فيلم قصير من مهرجان «مذهب اليوم» السينمائي الدولي في إيطاليا.

اقتنص الفيلم الإيراني القصير «دورة تعليم قيادة السيارة» للمخرجة مرضية رياحي جائزة افضل فيلم قصير من مهرجان «مذهب اليوم» السينمائي الدولي في إيطاليا.

ويقام المهرجان بهدف خلق ثقافة السلام والحوار بين المعتقدات والثقافات برؤية مذهبیة.

وانطلقت فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمهرجان «مذهب اليوم» السينمائي الدولي في الثاني من اكتوبر الجاري واستمرت وحتى العاشر منه.

ومثل ايران الى جانب «دورة تعليم قيادة السيارة» كل من افلام: أنيميشن «الهوية» (هويت) للمخرج «علي رضا صالحي»، وثائقي «دلبند» للمخرج «ياسر طالبي» والأفلام السینمائیة: «ليلة أصبح القمر بدراً» (شبي كه ماه كامل شد» للمخرجة نرجس آبيار، «الحياة مرة أخرى» (دوباره زندكي) للمخرج «رضا فهيمي»، «زهور النسرين البرّية» (نسترن هاي وحشي) للمخرج «رهبر قنبري»

يذكر أن «دورة تعليم قيادة السيارة» من إخراج «مرضية رياحي» والسيناريو والحوار لـ«مرجان رياحي» وشارك في تمثيل الفيلم: ليندا كياني، علي رضا ثاني فر، سالار خمسة وساناز مصباح.

وسبق ان شارك الفيلم في مهرجان «تامبرة» الدولي للأفلام بدورته التاسعة والأربعين في السويد ومهرجان «Cataregna» الدولي في كولومبيا ومهرجان «تريبيكا» الدولي في امريكا.

هذا وفاز «دورة تعليم قيادة السيارة» بجائزة افضل فيلم قصير من مهرجان «المشمش الذهبي» الدولي في ارمينيا وجائزة افضل فيلم قصير من مهرجان افلام النساء الدولي في ايرلندا.