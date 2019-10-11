  • الجمعة ١١ صفر ١٤٤١
  • الجمعة , أكتوبر 11, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265920 تاريخ النشر: تشرين الأول 11, 2019 الوقت: 14:26 الاقسام: ثقافة وفن  
«دورة تعليم قيادة السيارة» يفوز بجائزة مهرجان «مذهب اليوم» الدولي

«دورة تعليم قيادة السيارة» يفوز بجائزة مهرجان «مذهب اليوم» الدولي

الفيلم الإيراني القصير «دورة تعليم قيادة السيارة» فاز بجائزة افضل فيلم قصير من مهرجان «مذهب اليوم» السينمائي الدولي في إيطاليا.

اقتنص الفيلم الإيراني القصير «دورة تعليم قيادة السيارة» للمخرجة مرضية رياحي جائزة افضل فيلم قصير من  مهرجان «مذهب اليوم» السينمائي الدولي في إيطاليا.

ويقام المهرجان بهدف خلق ثقافة السلام والحوار بين المعتقدات والثقافات برؤية مذهبیة.

وانطلقت فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمهرجان «مذهب اليوم» السينمائي الدولي في الثاني من اكتوبر الجاري واستمرت وحتى العاشر منه.

ومثل ايران الى جانب «دورة تعليم قيادة السيارة» كل من افلام: أنيميشن «الهوية» (هويت) للمخرج «علي رضا صالحي»، وثائقي «دلبند» للمخرج «ياسر طالبي» والأفلام السینمائیة: «ليلة أصبح القمر بدراً» (شبي كه ماه كامل شد» للمخرجة نرجس آبيار، «الحياة مرة أخرى» (دوباره زندكي) للمخرج «رضا فهيمي»، «زهور النسرين البرّية» (نسترن هاي وحشي) للمخرج «رهبر قنبري»

يذكر أن «دورة تعليم قيادة السيارة» من إخراج «مرضية رياحي» والسيناريو والحوار لـ«مرجان رياحي» وشارك في تمثيل الفيلم: ليندا كياني، علي رضا ثاني فر، سالار خمسة وساناز مصباح.

وسبق ان شارك الفيلم في مهرجان «تامبرة» الدولي للأفلام بدورته التاسعة والأربعين في السويد ومهرجان «Cataregna» الدولي في كولومبيا ومهرجان «تريبيكا» الدولي في امريكا.

هذا وفاز «دورة تعليم قيادة السيارة» بجائزة افضل فيلم قصير من مهرجان «المشمش الذهبي» الدولي في ارمينيا وجائزة افضل فيلم قصير من مهرجان افلام النساء الدولي في ايرلندا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 6/4579 sec