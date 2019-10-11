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رقم الخبر: 265919 تاريخ النشر: تشرين الأول 11, 2019 الوقت: 14:24 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان «هونغ كونغ» الدولي يستقبل ثلاثة افلام ايرانية

مهرجان «هونغ كونغ» الدولي يستقبل ثلاثة افلام ايرانية

يستضيف مهرجان «هونغ كونغ» الدولي لأفلام الطلاب في الصين، ثلاثة افلام ايرانية قصيرة.

والأفلام التي تمثل ايران في هذا الحدث الفني هي: «خلف الحصار» (آنسوي حصار) للمخرج آرمان قلي بور دشتكي و«الحقل الأحمر» (كندمزار قرمز) للمخرج اسد بحريني و«الذبح» للمخرجين سامان حسين بور وآكو زند كريمي.

وسيقام المهرجان عام 2020 في الفترة مابين الأول حتى الثالث من ابريل.

وترتكز فعاليات المهرجان على عرض افلام الطلاب وستتنافس فيه سنويا افلام عديدة من شتى انحاء العالم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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