تأهلت أربعة أفلام إيرانية قصيرة إلى مهرجان وينشستر السينمائي المقام في بريطانيا.

وذلك حسب ما أفادت وكالة أنباء الأفلام الإيرانية القصيرة بتأهل أفلام «الغطاء» (كاور) للمخرج وحيد الوندي فر، «آشنك» للمخرج محمد صادق اسماعيلي و«العيون عليّ» (جشم‌ها رو من ) للمخرج صابر تتارشه و«مدينة الألعاب» (شهر بازي) للمخرج كاوه مظاهري إلى المشاركة في هذا الحدث السينمائي الدولي.

ويشهد مهرجان وينشستر تنافساً حاداً بين مختلف الأفلام على إختلاف أنواعها (طويلة، قصيرة، وثائقية....) للحصول على الجوائز والتقدير الفني المنتظر.

يذكر ان فعاليات المهرجان في دورته الثامنة سوف تقام في الفترة بين 11 حتى 16 نوفمبر القادم.