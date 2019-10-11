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رقم الخبر: 265913 تاريخ النشر: تشرين الأول 11, 2019 الوقت: 14:25 الاقسام: ثقافة وفن  
«زينب فيضي» تمثّل إیران في المسابقة القرآنية للإناث في الامارات

«زينب فيضي» تمثّل إیران في المسابقة القرآنية للإناث في الامارات

ستمثّل الطفلة الحافظة للقرآن كاملاً «زينب فيضي» الجمهورية الاسلامية الايرانية في مسابقة «الشيخة فاطمة بنت مبارك» الدولية للقرآن في دورتها الرابعة بمدينة «دبي» الاماراتية.

واعلنت الأمانة العامة للجنة إیفاد ودعوة القراء وحفظة القرآن الكريم في إيران أن الطفلة الحافظة للقرآن الكريم كاملاً والبالغة من العمر 8 سنوات «زينب فيضي» ستشارك في الدورة الرابعة من مسابقة القرآن الدولية للاناث في مدينة «دبي» الاماراتية.

 وستنطلق فعاليات هذه المسابقة التي ستعقد بعنوان مسابقة «الشيخة فاطمة بنت مبارك» الدولية للقرآن مطلع نوفمبر المقبل.

وفي هذا الاطار، أقام مركز الشؤون القرآنية التابع لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية في ايران یوم 8 أكتوبر الجاري مسابقة لاختيار ممثلة إیران في مسابقة القرآن الدولية للاناث في دبي، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للجنة إیفاد ودعوة القراء وحفظة القرآن الكريم في إيران.

 وفي الختام، حصلت الطفلة «زينب فيضي» على أعلى درجات من لجنة تحكيم المسابقة، وتم اختيارها كممثلة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مسابقة القرآن الدولية للاناث في دبي التي ستنطلق أعمالها مطلع نوفمبر المقبل.

 هذا ويذكر أن المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة صرح مؤخراً بأنه قد تم مخاطبة أكثر من 120 دولة للمشاركة في هذه الدورة وتوقع أن تشهد هذه الدورة مشاركة كبيرة وذلك بعد النجاح الكبير والتنظيم الرائع الذي صاحب الدورات الثلاثة الماضية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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