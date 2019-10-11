فتى ایراني یفوز بجائزة المهرجان العالمي لموسيقى الدول الاسلامية فاز الفنان الايراني الفتى «بارسا خائف» بجائزة (GRAND prix) من المهرجان العالمي لموسيقى اطفال الدول الاسلامية الذي اقيم في عاصمة جمهورية اذربيجان باكو.