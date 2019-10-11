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رقم الخبر: 265912 تاريخ النشر: تشرين الأول 11, 2019 الوقت: 14:26 الاقسام: ثقافة وفن  
فتى ایراني یفوز بجائزة المهرجان العالمي لموسيقى الدول الاسلامية

فتى ایراني یفوز بجائزة المهرجان العالمي لموسيقى الدول الاسلامية

فاز الفنان الايراني الفتى «بارسا خائف» بجائزة (GRAND prix) من المهرجان العالمي لموسيقى اطفال الدول الاسلامية الذي اقيم في عاصمة جمهورية اذربيجان باكو.

لقد شارك في مهرجان الموسيقى الدولي لاطفال الدول الاسلامية الذي اقيم الاسبوع الماضي فنانون من ايران وجمهورية اذربيجان وتركيا والعراق ومصر وازبكستان وكازاخستان وتركمانستان وقرقيزيا.

وادى المتأهلون الى نهائي المهرجان مقطوعاتهم الفنية واستطاع الفتى الايراني بارسا خائف البالغ من العمر 14 عاما الفوز بجائزة افضل فنان GRAND prix شاب .

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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