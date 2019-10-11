وتعد منطقة «مرغور دالامبر» الواقعة جنوب غرب ارومية، جبال الألب الشهيرة بالنسبة لإيران وهي عبارة عن مجموعة من التلال المغطاة بالثلوج والجبال التي يصل ارتفاعها إلى 3500م ، حيث توفر الوديان الخصبة، الأنهار، الشلالات، البحيرات والمستنقعات المائية مكانًا مريحًا للمسافرين.

يقع هذا الجبل على الحدود بين إيران وتركيا والعراق، ومن الأعلى فإنه يطل على الدول الثلاث. ان إحدی الميزات الفريدة لهذا الجبل وجود البحيرات الطبيعية في المرتفعات مثل «بحيرة مامه شيخ،».

وكذلك ينبع نهر غزير متشكل من ذوبان الثلوج، حيث ينحدر لأسفل الجبل مشكلاً شلالاً كبيراً يسمى «سوله دوكل». ويعد هذا الشلال من أجمل المناظر الخلابة في ارومية، حيث تتجمع الزهور والشجيرات والأشجار والينابيع والجبال والمنحدرات والنسيم والمساحات الخضراء والهواء النقي.

وبحيرة «دالامبر» تعد أيضاً إحدى أجمل المناطق الموجودة في المنطقة، حيث أنها بحيرة جميلة ذات منظر خلاب تطل على جبل «دالامبر». وهي دائرية الشكل يبلغ قطرها حوالي 450م وارتفاع 2720 فوق مستوى سطح البحر، وإمكانية رؤيتها فقط لأولئك الذين يهتمون بالطبيعة في المناطق الحدودية وقضاء عدة ساعات بتسلق الجبال والمشي.