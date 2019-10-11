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|رقم الخبر: 265904
|تاريخ النشر: تشرين الأول 11, 2019
|الوقت: 12:38
|الاقسام: عربيات
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الحوثي: نحن مع أي حل يوقف الحرب في تعز
قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ان صنعاء مع أي حل يوقف الحرب في محافظة تعز أو في غيرها.
وعبر تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" قال الحوثي ان الحديث عن حصار تعز خداع، وان المجاميع العسكرية تدخل المدينة فما بالك بالمواطن وأضاف ان صنعاء عملت كل ما بوسعها منذ البداية لتجنيب محافظة تعز الحرب لكن الإصلاح رفض وفرض المعركة العسكرية.
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