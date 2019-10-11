  • الجمعة ١١ صفر ١٤٤١
  • الجمعة , أكتوبر 11, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265904 تاريخ النشر: تشرين الأول 11, 2019 الوقت: 12:38 الاقسام: عربيات  
الحوثي: نحن مع أي حل يوقف الحرب في تعز

الحوثي: نحن مع أي حل يوقف الحرب في تعز

قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ان صنعاء مع أي حل يوقف الحرب في محافظة تعز أو في غيرها.

وعبر تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" قال الحوثي ان الحديث عن حصار تعز خداع، وان المجاميع العسكرية تدخل المدينة فما بالك بالمواطن وأضاف ان صنعاء عملت كل ما بوسعها منذ البداية لتجنيب محافظة تعز الحرب لكن الإصلاح رفض وفرض المعركة العسكرية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 9/1665 sec