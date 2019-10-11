  • الجمعة ١١ صفر ١٤٤١
  • الجمعة , أكتوبر 11, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265900 تاريخ النشر: تشرين الأول 11, 2019 الوقت: 12:41 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
حملة عالمية لمكافحة الإيدز والسل والملاريا تحقق أهدافها

حملة عالمية لمكافحة الإيدز والسل والملاريا تحقق أهدافها

بات مبلغ الـ14 مليار دولار المطلوب لمكافحة الإيدز والسل والملاريا في السنوات الثلاث المقبلة، متوفرا بفضل تعهدات جهات مانحة عامة، وخاصة خلال مؤتمر في فرنسا، حسب ما أعلن المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة هذه الأمراض.

وتم تخطي السقف المطلوب، إذ بلغت قيمة المبالغ الموعودة 14.02 مليار دولار، وفق ما أعلن بيتر ساندز خلال مؤتمر للجهات المانحة في مدينة ليون الفرنسية.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الراعي للمؤتمر قد أعلن قبيل ذلك أن المبلغ المطلوب بات شبه مؤمّن بفضل التزامات جهات مانحة من القطاعين العام والخاص.

وكان منظمو المؤتمر الذي عُقد في المدينة الواقعة في الوسط الشرقي الفرنسي قد خلصوا إلى الحاجة لمبلغ 14 مليار دولار لاحتواء انتشار هذه الأمراض الثلاثة بحلول 2030، ما من شأنه إنقاذ أرواح 16 مليون شخص وتجنيب العالم 234 مليون إصابة جديدة بحلول 2023.

وزاد عدد من البلدان مساهمته أو أصبح من الجهات المانحة للمرة الأولى، خصوصا في أفريقيا، حسب ما أشار الرئيس الفرنسي عند اختتام الحدث الذي جمع حوالى 700 مندوب.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/1756 sec