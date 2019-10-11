بدأ المؤتمر الدولي الرابع للصحة في الدول الاسلامية اعماله يوم الاربعاء في فندق هما بطهران بكلمة رئيس المؤتمر الدولي للصحة في الدول الاسلامية الدكتور (علي رضا زالي) ومحافظ طهران( انوشيروان محسني بندبي) وجمع من مسؤولي السياحة في البلاد.

وقال زالي في كلمة له ان المؤتمر يهدف الى تعزيز العلاقات السياحية - الطبية بين ايران والدول الاسلامية.

وشارك في المؤتمر ممثلو كل من جمهورية أذربيجان وافغانستان وتركيا وجنوب افريقيا وافغانستان وسلطنة عمان وصربيا وروسيا والمجر وقرغيزيا وفلسطین.

والقى رئيس لجنة الاحداث والمؤتمرات لغرفة التجارة العماني (زكريا بن سعيد الغساني) وسفير صربيا في طهران (دراغان تودوروفيش) الكلمة حول عدة محاور بما فيها (السياحة الصحية)، و (الأدوية والمعدات الطبية)، و(الطب التقليدي والمنتجات العشبية)، و(السياحة الرياضية)، ولكل منها لجنة محددة.

كما اقيم معرض خاص للمؤسسات والدوائر المحلية والاجنبية المعنية في شؤون السياحة الى جانب المؤتمر الدولي الرابع للصحة في الدول الاسلامية بطهران. ويستمر المؤتمر المذكور اعماله في فترة ما بين 9 حتى 11 اكتوبر في فندق هما بطهران.

ايران تتمتع بكفاءات طبية عالية

في سياق المتصل قالت مسؤولة تنظيم المعارض والمؤتمرات في سلطنة عمان السيدة (فايزة الكلبانية): ان العلاقات الايرانية والعمانية قوية في مختلف المجالات لكن اذا خصصنا موضوع المؤتمر اليوم فيما يخض بالسياحة العلاجية نرى اقبالا واسعا عليها في ايران ذلك نظرا لوجود كفاءات عالية في المستشفيات والاجهزة الطبية وبمايشمل الطاقات والكادر والاطباء المتخصصين.

واضافت (الكلبانية) على هامش مؤتمر الصحة في الدول الاسلامية الدولي والمقام لنسخته الرابعة بطهران، (ان اهم الاسباب التي تؤدي الى زيادة اقبال السياح بمن فيهم العمانيين للعلاج في ايران يعود الى توفر الكفاءات الطبية في الجمهورية الاسلامية الايرانية خاصة في مجال علاج العيون حيث ان الاغلب يفضل ايران للعلاج والجراحة كما اشتهرت مدينة شيراز لزرع الاعضاء).

واعتبرت الكلبانية، وهي صحفية لدى صحيفة الرؤية الاقتصادية الصادرة في عمان، ان السياحة البيئية الايرانية والمعالم السياحية في شمال البلاد بسبب مناخها الطبيعي والغابات والشلالات ومعالمها الاخرى من اسباب اقبال السياح العمانيين لزيارة ايران.

ووصفت المسؤولة العمانية، السياحة الرياضية في ايران تبلغ مستوى جيد لكن هناك ضعف في معرفة امكانياتها المتاحة وتحتاج الى التسويق للتعريف بما في ذلك رياضة تسلق الجبال ورياضات متعارفة اخرى.

واضافت : ان السياحة العلاجية ترتبط بالسياحة البيئية والمياه المعدنية والمياه الكبريتية خاصة لاسترخاء سواء علاقات الجسم كلها مرتبطة بالسياحة البيئية وكل هذه الاشياء موجودة في ايران لكن بحاجة ان يتم تعريفها للناس وتعزيز نسبة الاستفادة من هذه المقومات.

علما ان الدورة الرابعة من مؤتمر الصحة في العالم الاسلامي الدولي يقام في الفترة من 9 لغاية 11 أكتوبر 2019 فی فندق (هما) بطهران.