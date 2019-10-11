مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق وصلت مسیرة زوار ذكرى اربعينية استشهاد الامام الحسين عليه السلام، في السابع من شهر صفر الى منطقة الجبايش جنوبي العراق .