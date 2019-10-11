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رقم الخبر: 265898 تاريخ النشر: تشرين الأول 11, 2019 الوقت: 12:39 الاقسام: الوسائط المتعددة  
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق

مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق

وصلت مسیرة زوار ذكرى اربعينية استشهاد الامام الحسين عليه السلام، في السابع من شهر صفر الى منطقة الجبايش جنوبي العراق .
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
مسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراقمسیرة الاربعينية في منطقة الجبايش جنوبي العراق
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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