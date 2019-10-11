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رقم الخبر: 265897 تاريخ النشر: تشرين الأول 11, 2019 الوقت: 12:38 الاقسام: الوسائط المتعددة  
تفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهران

تفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهران

تفقد قائد الثورةالاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، معرض الشركات المعرفية والتقنيات المتفوقة في حسينية الامام الخميني (رض) بالعاصمة طهران.
تفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهرانتفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهران
تفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهرانتفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهران
تفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهرانتفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهران
تفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهرانتفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهران
تفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهرانتفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهران
تفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهرانتفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهران
تفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهرانتفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهران
تفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهرانتفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهران
تفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهرانتفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهران
تفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهرانتفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهران
تفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهرانتفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهران
تفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهرانتفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهران
تفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهرانتفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهران
تفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهرانتفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهران
تفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهرانتفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهران
تفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهرانتفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهران
تفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهرانتفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهران
تفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهرانتفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهران
تفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهرانتفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهران
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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