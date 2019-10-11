تفقد قائد الثورة لمعرض الشركات المعرفية في طهران تفقد قائد الثورةالاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، معرض الشركات المعرفية والتقنيات المتفوقة في حسينية الامام الخميني (رض) بالعاصمة طهران.