تم في مدينة سان بطرسبورغ الروسية التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين الدول الخمسة المطلة على بحر قزوين الخمس بحضور قائد القوة البحرية الايرانية الأميرال "حسين خانزادي" وقادة القوات البحرية في الدول الأخرى.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه في ختام اجتماع قادة القوات البحرية في الدول الخمسة المطلة على بحر قزوين.

واشار الاميرال خانزادي بهذا الصدد قائلا: ان مذكرة التفاهم الموقعة تشتمل على 5 مجالات وهي التعاون في التدريب والعمليات والاغاثة والانقاذ وتبادل المعلومات.

واضاف قائد القوة البحرية للجيش الايراني: خلال هذا الاجتماع ، وافق جميع قادة البحرية الخمسة على تلبية الاحتياجات الفنية والتدريبية وبناء واصلاح القطع البحرية السطحية وتحت السطح في البحر والشاطئ من خلال استخدام الامكانيات المشتركة.

يذكر ان التوقيع على مذكرة التفاهم هذه جاء بعد القرار الذي اتخذ في قمة رؤساء الدول المطلة على بحر قزوين بشأن عدم تواجد باقي الدول في هذا البحر.