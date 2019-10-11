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رقم الخبر: 265895 تاريخ النشر: تشرين الأول 11, 2019 الوقت: 12:00 الاقسام: سياسة  
وقف تسرب النفط من السفينة الايرانية في البحر الاحمر

وقف تسرب النفط من السفينة الايرانية في البحر الاحمر

افادت الانباء الواردة حول ناقلة النفط الايرانية سابيتي" التي تعرضت صباح اليوم الى انفجار في البحر الاحمر، ان تسرب النفط فيها بلغ ادنى نسبة حاليا.

وبحسب اخر المستجدات فيما يخص هذا الحادث، فقد بلغ تسرب النفط من السفينة الى ادنى نسبة؛ كما تم التاكيد من جديد على انه لاصحة للانباء التي ادعت بوقوع حريق في السفينة الايرانية وان جميع طاقمها بصحة جيدة وآمنين والجهود متواصلة للحفاظ على وضع السفينة مستقرا.

يذكر ان ناقلة النفط الايرانية "سابيتي" تعرضت صباح اليوم في البحر الاحمر وعلى بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي، الى انفجارين اصابا  قسمين من هذه السفينة، واكدت الانباء الواردة ان الحادث وقع بفعل عمل ارهابي وانه حدث جراء الاصابة بصاروخين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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