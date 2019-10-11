شهدت ملاعب بغداد والمحافظات الأخرى الاربعاء، إقامة مباريات دور الـ32 من بطولة كأس العراق بكرة القدم والتي شهدت بعضها صدامًا بين أندية النخبة والفرق المغمورة لضمان المرور إلى ثمن نهائي البطولة.

حيث تاهل فريق الشرطة الى ثمن نهائي المسابقة بعد فوزه على بني سعد بستة اهداف نظيفة ،وتمكن فريق القوة الجوية من التاهل بتغلبه على فريق الصادق بهدف وحيد، كما تغلب نفط الوسط على الكرخ بهدفين دون رد، واستطاع فريق الزوراء من ضمان التاهل بعد فوزه على الموصل بثلاثية بيضاء.

وبنفس النتيجة تغلب فريق زاخو على ضيفه الحدود، وكذلك نفط ميسان على فريق النجمة ، فيما حقق اربيل فوزا صعبا على الطوز بثلاثة اهداف مقابل هدفين ، وحسم فريق النفط تاهله بالفوز على النجف بثلاثة اهداف لهدف.

ومن جانبه، خطف السماوة بطاقة العبور لثمن النهائي بعد فوزه العسير امام الميناء بركلات الترجيح بعد نهاية اشواط المباراة بالتعادل السلبي، وكذلك استطاع فريق الصناعات الكهربائية بلوغ دور ال16 من المنافسة بعد فوزه على امانة بغداد بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق .