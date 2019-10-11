  • الجمعة ١١ صفر ١٤٤١
  • الجمعة , أكتوبر 11, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265893 تاريخ النشر: تشرين الأول 11, 2019 الوقت: 11:56 الاقسام: رياضة  
منتخب إنجلترا يلوح بالانسحاب من تصفيات يورو 2020

منتخب إنجلترا يلوح بالانسحاب من تصفيات يورو 2020

أعلن منتخب إنجلترا عن نيته الانسحاب من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، في حال تعرض أحد من اللاعبين إلى هتافات عنصرية.

وقال المهاجم تامي أبراهام إن لاعبي منتخب الأسود الثلاثة مستعدون للخروج من الملعب في حال التعرض لإساءة عنصرية خلال اللعب أمام التشيك وبلغاريا في تصفيات البطولة الأوروبية، أيا كانت العواقب.

وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن هاري كين قائد المنتخب حرص على عقد جلسة مع اللاعبين من أجل التأكيد على أنه وجميع عناصر الفريق يشعرون بالإهانة في حال تعرض أحد منهم للعنصرية، لذلك سيكون رد الفعل هو الانسحاب إذ لم يشعر الجميع بالراحة، سيتم التحرك خارج الملعب فورا.

وستلعب إنجلترا في ضيافة التشيك في المجموعة الأولى الجمعة قبل السفر للعب في بلغاريا الاثنين القادم في مباراة ستقام في ظل غلق أجزاء من الملعب كعقوبة لمشجعي أصحاب الأرض بسبب إطلاق هتافات عنصرية خلال مباراتين في التصفيات الأوروبية أمام التشيك وكوسوفو في يونيو الماضي.

وأعلن "يويفا" عن ثلاث خطوات تصعيدية في حال وجود هتافات عنصرية ويصل الأمر إلى إيقاف المباراة في حال عدم استجابة المشجعين للتحذير من الإذاعة الداخلية للملعب.

وتتصدر إنجلترا المجموعة برصيد 12 نقطة، وستضمن التأهل إلى النهائيات في حال فوزها على التشيك وصيفة المجموعة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: روسيا اليوم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/7011 sec