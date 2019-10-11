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رقم الخبر: 265892 تاريخ النشر: تشرين الأول 11, 2019 الوقت: 11:46 الاقسام: رياضة  
نجمة التنس أوساكا تتخلى عن الجنسية الأمريكية

نجمة التنس أوساكا تتخلى عن الجنسية الأمريكية

اختارت نعومي أوساكا نجمة التنس تمثيل اليابان في أولمبياد طوكيو 2020 بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية، بحسبما ذكرت قناة "إن أتش كي" اليابانية الخميس.

وقالت أوساكا المولودة من أم يابانية وأب هايتي، للقناة إنها أكملت الخطوات الإدارية للحصول على الجنسية اليابانية قبل عيد ميلادها الأسبوع المقبل.

وتفرض القوانين اليابانية على أي مواطن يملك جنسية ثانية مع اليابانية اختيار واحدة منهما قبل بلوغه 22 عاما، وبالتالي فهي قررت التخلي عن جنسيتها الأمريكية.

وقالت حاملة لقب بطولتين في الغراند سلام خلال مقابلة في طوكيو: "تمثيل اليابان في الألعاب الأولمبية يمنحني شعورا جميلا".

وتابعت: "أعتقد أنني سأكون قادرة على توظيف المزيد من مشاعري باللعب من أجل فخر البلاد".

وبرغم خشيتها من التوقعات الزائدة، قالت أوساكا إنها ستحاول نيل الذهبية..

وتعد أوساكا شخصية رياضية شهيرة تطاردها شركات الإعلانات في اليابان وتتابع وسائل الإعلام تفاصيل مشاركاتها، خصوصا عندما تكون متواجدة في البلاد.

وأصبحت أوساكا أول يابانية تفوز في بطولة كبرى العام الماضي بعد فوزها على الأمريكية سيرينا وليامز في نهائي فلاشينغ ميدوز.

 

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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