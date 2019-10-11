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رقم الخبر: 265891 تاريخ النشر: تشرين الأول 11, 2019 الوقت: 11:46 الاقسام: رياضة  
ريو دي جانيرو تعود إلى أجندة بطولة العالم للدراجات النارية

ريو دي جانيرو تعود إلى أجندة بطولة العالم للدراجات النارية

وقعت بطولة العالم للدراجات النارية الفئة الأولى عقدا مدته 5 سنوات، تعود بمقتضاه إلى البرازيل، اعتبارا من 2022، على حلبة جديدة من المقرر إقامتها في مدينة ريو دي جانيرو.

وكانت آخر مرة استضافت فيها ريو جولة في بطولة العالم للدراجات النارية في 2004 على حلبة جاكاريباجوا القديمة، التي تم هدمها في إطار الاستعدادات لاستضافة أولمبياد 2016.

ومن المقرر أن ينتهي العمل في حلبة ريو موتور بارك الجديدة، التي يبلغ طولها 4.5 كيلومتر، في 2021.

كما ستتحول سباقات فورمولا 1 لتقام في ريو بدلا من ساو باولو حاليا بعد أن ينتهي العقد العام المقبل.

وقال جايير بولسونارو رئيس البرازيل في مايو/ أيار الماضي إن الحلبة الجديدة، التي سيطلق عليها اسم الراحل ايرتون سينا بطل العالم ثلاث مرات وبتمويل خاص، يمكن أن تنتهي في غضون ستة إلى سبعة أشهر من بداية الأعمال.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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