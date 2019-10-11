يرى البريطاني لويس هاميلتون أن شارل لوكلير احتل مكان زميله الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات، ليصبح السائق المفضل لفريق فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

ودب خلاف بين لوكلير القادم من موناكو (21 عاما) وزميله البالغ من العمر 32 عاما في روسيا قبل أسبوعين وبدا أن السائق الألماني تجاهل اتفاقا قبل السباق بمنح الصدارة إلى لوكلير.

وقال هاميلتون للصحفيين قبل انطلاق سباق جائزة اليابان الكبرى الذي يمكن أن يتوج فيه فريقه مرسيدس بطلا للعالم في فئة الصانعين للموسم السادس على التوالي "ما يحدث (في فيراري) أمر مثير للاهتمام، كان سيباستيان رقم واحد. لكنه لم يعد كذلك حاليا. المسألة واضحة".

وأضاف هاميلتون الذي يتصدر الترتيب العام للبطولة متفوقا على الفنلندي فالتيري بوتاس زميله في مرسيدس بفارق 73 نقطة قبل خمسة سباقات من ختام الموسم، ويسعى هو الآخر للتتويج بلقبه السادس "يبدو هذا من خلال الشكل العام ... (فيراري) يحاول تعزيز مكانة شارل".

وانضم فيتل للفريق الإيطالي في 2015 على أمل تكرار إنجازات مايكل شوماخر الذي كان مثله الأعلى في فترة الطفولة وظل الرجل الأول في الفريق حتى هذا الموسم.

أما لوكلير فهو سائق صاعد يقضي عامه الأول مع فيراري والثاني فقط في فورمولا 1، لكنه قلب الأمور رأسا على عقب.