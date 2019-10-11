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رقم الخبر: 265887 تاريخ النشر: تشرين الأول 11, 2019 الوقت: 11:56 الاقسام: رياضة  
وزير الرياضة: حضور السيدات في ستاد "آزادي" يوم تاريخي للكرة الايرانية
ومهنئاً بالفوز الكبير ..

وزير الرياضة: حضور السيدات في ستاد "آزادي" يوم تاريخي للكرة الايرانية

اعتبر وزير الرياضة والشباب الايراني مسعود سلطاني فر، حضور السيدات الايرانيات مباراة كرة القدم بين منتخبي ايران وكمبوديا في ستاد "آزادي" بانه يوم تاريخي للكرة الايرانية.

واصدر الوزير سلطاني فر بيانا جاء في جانب منه، انه وفي ليلة رائعة وبحضور رجال وسيدات ايران البواسل تحقق انتصار باهر في طريق التأهل الى كأس العالم.

واضاف، ان الحضور المنظم والمفعم بالنشاط والحماس لفتيات وسيدات ايران في استاد "آزادي" لمشاهدة المباراة بين ايران وكمبوديا بكرة القدم مع الحفاظ على منزلة ومكانة سيدات بلادنا قد سجل يوما تاريخيا في روزنامة الرياضة الايرانية.

وهنأ وزير الرياضة الايراني بفوز المنتخب الوطني الايراني على كمبوديا، موجها الشكر والتقدير لكل مؤسسات البلاد التي ساهمت بحصول هذا الحدث الوطني المتمثل بحضور السيدات مباراة كرة القدم للرجال للمرة الاولى في البلاد.

يذكر ان ايران فازت على كمبوديا في المباراة التي جرت بينها الخميس في ستاد "آزادي" بطهران بحضور اكثر من 6 الاف متفرج من ضمنهن 4 الاف من السيدات.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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