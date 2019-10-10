اكد قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي بان الخليج الفارسي آمن جدا ولا حاجة لدول من خارج المنطقة لتوفير امنه ، مشددا على ان التحالف الاميركي في الخليج الفارسي سيواجه الفشل.

وخلال لقائه نظيره الروسي على هامش اجتماع قادة القوات البحرية للدول المطلة على بحر قزوين في روسيا قال الادميرال خانزادي، ان الخليج الفارسي آمن جدا ولا حاجة الى دول من خارج المنطقة لتوفير امنه.

واشار الى التحالف الاميركي في الخليج الفارسي واضاف، ان دولا من خارج المنطقة وبذريعة توفير الامن لعبور السفن التجارية في مضيق هرمز والخليج الفارسي بادرت الى تشكيل تحالف ولكن عليها ان تعلم بان مؤامراتهم الخبيثة هذه ستواجه الفشل.

من جانبه صرح قائد القوة البحرية الروسي خلال اللقاء بانه من دون الدول من خارج المنطقة لا دولة في الخليج الفارسي تزعزع الامن فيه.

واوضح بان المجموعة البحرية الروسية ستشارك في المناورات المشتركة التي ستقام في المحيط الهندي قريبا واضاف، ان تنفيذ المناورات المشتركة هي من اجل السلام في المنطقة واستعراض القدرات القتالية والمزيد من التنسيق بين الدول المشاركة.

وتباحث الجانبان خلال اللقاء بشان العديد من القضايا منها التهديدات المشتركة وضرورة المزيد من الحوار والتنسيق في الاصعدة العملانية واقامة المناورات المشتركة الثلاثية مع الصين وايران في المحيط الهندي وتنظيم مناورات الاغاثة والانقاذ في بحر قزوين.

كما التقى قائد القوة البحرية الايرانية نظيره الكازاخي مؤكدا على التعاون الثنائي في مجالات التدريب والتقنية وزيارات المجموعات البحرية.

من جانبه اكد قائد القوة البحرية الكازاخي الاهمية الفائقة لعلاقات الصداقة مع ايران معلنا استعداد بلاده لاستقبال المجموعات البحرية الزائرة والاستفادة من الطاقات التقنية في تصنيع القطع البحرية.

وفي اللقاء بين قائد القوة البحرية الايرانية ونظيره الاذربيجاني تم التاكيد على مواصلة التعاون ومتابعة الامور المطروحة خلال اللقاء الاخير بين الطرفين في طهران.