اشار المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي حسين امير عبداللهيان الى العمليات العسكرية التركية داخل الاراضي السورية وقال ان هذا الفعل من شانه تعقيد اوضاع المنطقة اكثر ويهدد امن المنطقة .

وكتب حسين اميرعبداللهيان في تغريدة على صفحته في تويتر امس الاربعاء ان العمليات العسكرية التركية داخل الاراضي السورية تهدد امن المنطقة .

واكد امير عبداللهيان ان ضمان امن الحدود رهن باحترام وحدة الاراضي من قبل الجانبين الى جانب التفاوض والاتفاق .

وتابع ان التداعيات العاجلة للاجتياح العسكري في المنطقة هو تصعيد الازمة وخلق موجة من النزوح وتنامي الارهاب .