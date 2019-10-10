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|رقم الخبر: 265866
|تاريخ النشر: تشرين الأول 10, 2019
|الوقت: 19:29
|الاقسام: سياسة
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عبداللهيان: العمليات العسكرية التركية داخل الاراضي السورية تعقد اوضاع المنطقة
اشار المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي حسين امير عبداللهيان الى العمليات العسكرية التركية داخل الاراضي السورية وقال ان هذا الفعل من شانه تعقيد اوضاع المنطقة اكثر ويهدد امن المنطقة .
وكتب حسين اميرعبداللهيان في تغريدة على صفحته في تويتر امس الاربعاء ان العمليات العسكرية التركية داخل الاراضي السورية تهدد امن المنطقة .
واكد امير عبداللهيان ان ضمان امن الحدود رهن باحترام وحدة الاراضي من قبل الجانبين الى جانب التفاوض والاتفاق .
وتابع ان التداعيات العاجلة للاجتياح العسكري في المنطقة هو تصعيد الازمة وخلق موجة من النزوح وتنامي الارهاب .
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