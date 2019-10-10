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رقم الخبر: 265861 تاريخ النشر: تشرين الأول 10, 2019 الوقت: 19:19 الاقسام: عربيات  
الجيش اليمني يضاعف خسائر تحالف العدوان في الجوف

الجيش اليمني يضاعف خسائر تحالف العدوان في الجوف

ضاعف الجيش اليمني واللجان الشعبية من خسائر قوات تحالف العدوان البشرية والمادية خلال الساعات الماضية في عدد من جبهات محافظة الجوف.

مصدر عسكري أكد أن وحدة المدفعية استهدفت مجامع من جنود قوات تحالف العدوان في جبهة المتون مخلفة قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشار المصدر إلى أن وحدة المدفعية تمكنت أيضا من تدمير رشاش عيار 12.7 لجنود التحالف إثر استهدافه في جبهة الساقية بمديرية الغيل.

وكان المصدر العسكري أعلن في وقت سابق اليوم ، عن تعرض قوات التحالف السعودي الاماراتي لخسائر بشرية كبيرة بهجومين مباغتين لمواقع قوات التحالف في السلان بالمصلوب وجبهة الساقية بالغيل.

وأشار المصدر إلى أن وحدة الهندسة أوقعت مجموعة من جنود تحالف العدوان في كمين نوعي في جبهة حام بمديرية المتون سقطوا على إثره قتلى وجرحى.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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