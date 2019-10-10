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|رقم الخبر: 265860
|تاريخ النشر: تشرين الأول 10, 2019
|الوقت: 19:15
|الاقسام: عربيات
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المجلس السيادي السوداني: نعمات رئيسة للقضاء وتاج السر نائبا عاما
أصدر مجلس السيادة الانتقالي في اجتماعه اليوم قرارا عين بموجبه نعمات عبدالله محمد خير رئيسة للقضاء وتاج السر علي الحبر نائبا عاما.
واوضح عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان إن قرار التعيين تم بموجب الوثيقة الدستورية بعد إيداعها لدى وزارة العدل ونشرها في الجريدة الرسمية (الغازبتا)، مضيفا أن المجلس يكون بهذا القرار قد طوى صفحة شغلت الشارع السوداني منذ فترة.
واشار سليمان الى أن رئيسة القضاء والنائب العام سيشرعان بعد توليهما مناصبهما في تكوين المجالس المعنية لممارسة مهامها في اختيار مجلس القضاء في الفترة القادمة وفق جدول زمني محدد كما سيباشران مهامهما في التصدي لقضايا الفساد وغيرها.
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