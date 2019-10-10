واوضح عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان إن قرار التعيين تم بموجب الوثيقة الدستورية بعد إيداعها لدى وزارة العدل ونشرها في الجريدة الرسمية (الغازبتا)، مضيفا أن المجلس يكون بهذا القرار قد طوى صفحة شغلت الشارع السوداني منذ فترة.

واشار سليمان الى أن رئيسة القضاء والنائب العام سيشرعان بعد توليهما مناصبهما في تكوين المجالس المعنية لممارسة مهامها في اختيار مجلس القضاء في الفترة القادمة وفق جدول زمني محدد كما سيباشران مهامهما في التصدي لقضايا الفساد وغيرها.