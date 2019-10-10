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رقم الخبر: 265858 تاريخ النشر: تشرين الأول 10, 2019 الوقت: 19:11 الاقسام: عربيات  
بالوثيقة.. أسماء خمسة مرشحين للتعديل الوزاري العراقي

بالوثيقة.. أسماء خمسة مرشحين للتعديل الوزاري العراقي

نشرت مصادر اخبارية عراقية عصر اليوم الخميس وثيقة تظهر أسماء خمسة مرشحين للتعديل الوزاري العراقي .

وقدم رئيس الوزراء العراقي اليوم الخميس اسماء هولاء المرشحين الخمسة الى البرلمان للتصويت عليها حسبما افاد موقع السومرية نيوز.

وعقد مجلس النواب العراقي، الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ان "مجلس النواب عقد اليوم، جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة".

وأضافت أن "الجلسة عُقدت برئاسة محمد الحلبوسي".

هذا وافاد مصدر برلماني لموقع الفرات نيوز إن "البرلمان تسلم قائمة المرشحين لتولي مناصب وزارية ضمن التعديل".

وذكر مصدر برلماني أخر للموقع إن "جدول الاعمال يتضمن التصويت على استكمال التشكيلة الحكومية والتعديل الوزاري، كما يتضمن عرض تقرير لجنة الخدمة حول مطالب المتظاهرين".

ووصل عادل عبد المهدي، الى مبنى مجلس النواب لطرح أسماء مرشحين في التعديل الوزاري.

واعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، امس الاربعاء، عن تعديل وزاري سيرسله الى البرلمان.

وذكر مصدر برلماني أن "خمس وزارات مشمولة بالتعديل وهي الصحة والتربية والصناعة والهجرة والمهجرين والاتصالات".

 

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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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