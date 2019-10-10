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رقم الخبر: 265857 تاريخ النشر: تشرين الأول 10, 2019 الوقت: 19:10 الاقسام: اقتصاد  
ایران تقوم بتصدیر منتجات نانویة الى 45 دولة

ایران تقوم بتصدیر منتجات نانویة الى 45 دولة

اعلن الأمين العام للجنة الخاصة بتطوير تقنية النانو، سعيد سركار عن تصدیر ایران للمنتجات النانویة الى 45 دولة .

وقال سركار اليوم على هامش معرض تكنولوجيا النانو الدولي الثاني عشر بطهران إن 200 شركة ومؤسسة تشارك في المعرض، بالإضافة إلى ان مندوبين من تركيا وإثيوبيا والعراق وأفغانستان وأفريقيا وأذربيجان وإندونيسيا ودول رابطة الدول المستقلة، سيزورون المعرض.

واضاف ان ایران تقوم بتصدیر المنتجات النانویة الى 45 دولة  مشددا على ضرورة دعم الشركات التي تعمل في هذا المجال .

ويقام معرض تكنولوجيا النانو الجولي الثاني عشر في الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر الجاري في معرض طهران الدولي بمشاركة 200 شركة ومؤسسة بهدف تصنيع وتسويق منتجات النانو.

وقال سركار في مؤتمر صحفي بمناسبة تنظيم معرض تكنولوجيا النانو الثاني عشر، إن المعرض شهد زيادة في المساحة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالعام الماضي بسبب الاستقبال الجيد لشركات التصنيع في مجال تكنولوجيا النانو.

وأشار الى انه سيتم الإعلان عن فرص تصدير تكنولوجيا النانو إلى العراق وإندونيسيا والهند وتركيا وسوريا والصين وعمان في هذه الدورة من المعرض.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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