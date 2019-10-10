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رقم الخبر: 265856 تاريخ النشر: تشرين الأول 10, 2019 الوقت: 19:07 الاقسام: دوليات  
بيونغ يانغ تعيد النظر في خطوات بناء الثقة مع واشنطن

بيونغ يانغ تعيد النظر في خطوات بناء الثقة مع واشنطن

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كوريا الشمالية وصفت يوم الخميس اجتماعا عقده مجلس الأمن الدولي في الآونة الأخيرة بدعوة من دول أوروبية وتجربة صاروخية أمريكية حديثة بأنهما استفزازان خطيران.
ونقلت الوكالة عن بيان نسبته للمتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية القول ”حقيقة أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يضع ظلما قضية دفاعنا عن النفس في الأيدي الخطأ... تدفعنا لإعادة النظر في الخطوات المهمة التي اتخذناها لبناء الثقة مع الولايات المتحدة“.
وتخضع كوريا الشمالية، بسبب برنامجيها النووي والصاروخي، لسلسلة من العقوبات الاقتصادية والتجارية والعسكرية، بموجب حزمة قرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي، منذ 2006.
وتقول بيونغ يانغ إن قرارات الأمم المتحدة التي تحظر عليها استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية تنتهك حقها في الدفاع عن النفس. 
 
 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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