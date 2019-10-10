جهانغيري: الحرب لیست حلا للمشاكل التاريخية قال النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" انه لا يمكن تجاوز المشاکل التاريخية من خلال الحرب مؤكدا انه لن يتم حل أي مشکلة من خلال العمل العسكري.