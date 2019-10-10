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رقم الخبر: 265855 تاريخ النشر: تشرين الأول 10, 2019 الوقت: 18:51 الاقسام: سياسة  
جهانغيري: الحرب لیست حلا للمشاكل التاريخية

جهانغيري: الحرب لیست حلا للمشاكل التاريخية

قال النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" انه لا يمكن تجاوز المشاکل التاريخية من خلال الحرب مؤكدا انه لن يتم حل أي مشکلة من خلال العمل العسكري.

واضاف جهانغيري اليوم الخميس في اجتماع جمعية الصحفيين الايرانيين: ان المنطقة تمر بمرحلة من التوترات والازمات كما نرى حاليا في اليمن والسعودية وافغانستان وسوريا ولبنان والعراق، مؤكدا ان سبيل حل القضايا التاريخية ليس الحرب.

وصرح: لقد اقترحنا وما زلنا نقترح على جارتنا تركيا الحوار والتفاعل والتفاوض عوضا عن العمل العسكري.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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