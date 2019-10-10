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رقم الخبر: 265854 تاريخ النشر: تشرين الأول 10, 2019 الوقت: 18:47 الاقسام: اقتصاد  
تطوير التعاون الجمركي بين ايران والصين

تطوير التعاون الجمركي بين ايران والصين

بحث رئيس مصلحة الجمارك الايرانية "مهدي ميراشرافي" مع السفير الصيني في طهران اليوم الخميس، تطوير التعاون الجمركي بين البلدين.

وأكد مير اشرافي خلال الاجتماع، على متانة العلاقات التجارية التي تربط الصين وايران مستعرضا مقترحات لتعزيز التجارة البينية.


وطرح رئيس الجمارك الايرانية عدة مقترحات منها التبادل المعلوماتي الجمركي في اطار تدريب كوادر الجانبين وتعزيز طريق الحرير وايجاد بوابات تجارية مشتركة والافادة من خبرات الطرفين اضافة الى تبادل صور الاشعة السينية والعديد من المواضيع ذات الصلة وذلك بهدف التوصل لنتائج اسرع وافضل عبر اجتماع المسؤولين الايرانيين والصينين بواقع مرة كل نصف سنة.

من جهته أكد سفير الصين في طهران، أن ايران من الشركاء التجاريين الكبار لبلاده، وثمة تبادل ضخم للسلع بينيّا وأن بكين تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية.


 
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