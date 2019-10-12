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رقم الخبر: 265852 تاريخ النشر: تشرين الأول 10, 2019 الوقت: 18:42 الاقسام: سياسة  
ايران ترحب بالتعاون مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية الجديد

ايران ترحب بالتعاون مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية الجديد

قال المتحدث بإسم الخارجية الايرانية " عباس موسوي" ان الجمهورية الاسلامية ترحب بالتعاون مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية الجديد بورل جوسب وزملائه في الاتحاد الاوروبي على اساس حسن النوايا والاحترام المتبادل بین الطرفين.

وبمناسبة تعيين الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية الجديد اعرب موسوي عن امله بان يوفق بوريل في مواجهة السياسة الامريكية الاحادية المتطرفة والمتغطرسة وكذلك بعض اللاعبين الاقليميين.

وفيما يتعلق بتعيين بوريل  ممثلا أعلى للسياسة الخارجية الأوروبية اشار الى الجهود البناءة التي قدمتها  "فدريكا موغريني" خلال فترة مسؤولتها ورؤيتها المتزنة للعلاقات الدولية وتعديدتها الدبلوماسية الجادة وخاصة بشأن الاتفاق النووي.

واضاف "بمعرفتي السابقة لرؤية السيد جوسب في مسؤولياته السابقة نأمل ان يوفق في مواجهة السياسة الاحادية المتطرفة والمتغطرسة لامريكا وبعض اللاعبين الاقليميين التي سببت المشاكل للدبلوماسية والعلاقات البنائة والمبنية على الاحترام المتبادل بين الدول ".

واكد موسوي " ان الجمهورية الاسلامية ترحب بالتعاون مع السید بورل جوسب وزملائه في الاتحاد الاوروبي على اساس حسن النوايا والاحترام المتبادل بین الطرفين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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