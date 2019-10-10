ایران

📌قائد الثورة: نحن نُحرم استخدام القنبلة النوویة

📌روحاني: یجب ان لا نتشدد في الانتخابات البرلمانیة ونسمح للجمیع بفرصة خوضها

📌عمران خان یزور ایران للوساطة بین طهران والریاض بطلب من السعودیة

جمهوري اسلامي

📌اکتشاف حقل غازي کبیر في جنوب ایران

📌استمرار المعارضة لبدء الهجوم العسکري الترکي علی شمال سوریا

📌ترامب: سأنهی الحروب الامریکیة الحمقاء في العالم

📌أمین عام حزب الله: من یراهن علی امریکا فهو وضیع وحقیر

📌الآلیات المدرعة السعودیة تهجم علی مدینة "العوامیة" الشیعیة

کیهان

📌الحرب مع انصارالله تکلف ابن سلمان 800 ملیار دولار

📌ترامب: اکبر خطأ تاریخي لامریکا هو دخولها الشرق الاوسط بکلفة 8 تریلیونات دولار

📌القاهرة: لیس لدینا سجناء سیاسیین

📌عدد اللاجئین المعتقلین في امریکا یصل الی قرابة ملیون شخص

📌مناورات غیر مرتقبة تقیمها القوة البریة للجیش في شمال غربي ایران

آرمان ملي

📌ظریف: الحظر الامریکي علی البنک المرکزي الایراني غیر قانوني ایاً کان نوعه

📌الرئیس العراقي یؤکد علی التعدیل الوزاري

شرق

📌واعظي: المنطقة بحاجة الی الهدوء لنتمکن من الحوار لازالة التوتر بین ایران والسعودیة

📌"احمد توکلي" یعلن عن عودة الشیخ "علی أکبر ناطق نوري" الی عالم السیاسة

دنیاي اقتصاد

📌القائد العام للحرس الثوري: البحر هو الذي یقرر مصیر المعرکة مع الاستکبار

وفیما یلی اهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

آرمان ملي

تحت عنوان، مصیر ترکیا المجهول، تناولت صحیفة آرمان ملي الهجوم الترکي علی شمال سوریا مشیرة الی الخلافات الترکیة الامریکیة حول تفاصیل المنطقة الامنة التي تَزمَع ترکیا انشائَها شمال سوریا" وفي ظلِ النیة الترکیة تَغییر الترکیبة السکانیة لمنطقة شرق الفرات عبر تهجیر الکرد منها فان المهمة الترکیة في هذه المنطقة تواجه الکثیر من التحدیات و العراقیل" لکن یمکن للاتراك التفاوض مع کل من ایران و روسیا و الحکومة السوریة للوصول الی حل یُرضي جمیع الاطراف و یجنب ترکیا التورط في المستنفع السوري.

کیهان

صحیفة کیهان تناولت موضوع التظاهرات و الاحتجاجات في العراق و تحت عنوان، المخطط الامریکي ذو الابعاد الواسعة للعراق، حیث اشارت الی" وجود ترابط بین الانسحاب الامریکي من سوریا من جهة و الدعم الامریکي للفوضی التي سببتها الاحتجاجات الاخیرة في العراق من جهة اخری".

فالهجوم الترکي و حسب کاتب المقال لن یقتصر علی الشمال السوري فقط بل سیمتد ايضا الی مناطق في العراق بذریعة محاربة ترکیا للحرکات والتنظیمات المسلحة و الارهابیة و ذلک ضمن مؤامرة امیرکیة لزعزعة استقرار العراق الذي تحاول ادارة ترامب بتحریض من بعض العواصم الخلیجیة ان تبعده عن ایران ظنا منها بان هذا التباعد سیساهم في اِضعاف دور ایران في المنطقة وبالتالي النیل منها و من محور المقاومة.

آفتاب یزد

صحیفة آفتاب یزد اجرت حواراً مع السید دهقاني فیروز آبادي رئیس قسم العلاقات الخارجیة في لجنة الامن القومي لمجلس الشوری الاسلامي حول الهجوم الاخیر علی الحقول النفطیةِ في السعودیة و تحت عنوان، العناوین الخاطئة حول آرامکو، نقلت الصحیفة عن السید فیروزآبادي قولَه"اِن هذه الهجمات سببت حرجاً کبیرا للسعودیة بسبب عجز الریاض عن حمایة منشاتها النفطیة رغم الملیارات التي صرفتها علی شراء السلاح الامریکي" من هنا حاوَلَت السعودیة و کذلك الولایات المتحدة اتّهام ایران بالمسؤولية عن هذه العملیات للتخفیف من وطاة الهزیمة التي لحقت بهم جراء الضربات الموجعة التي تلقتها الریاض من الجیش الیمني و حرکة انصارالله في الاونة الاخیرة.

ابتکار

تحت عنوان، ترامب مقابل الکونغرس، تناولت صحیفة آفتاب یزد فضیحة اوکرانيا غیت التي تلاحق الرئیس الامریکي دونالد ترامب لاسیما بعد رفض البیت الابیض التعامل مع الکونغرس بهذا الخصوص" واحتدمت المواجهة بین ترامب و الدیمقراطیین بعد ان منعت الخارجیة الامریکیة السفیر الامریکي لدی الاتحاد الاوروبي غوردون سوندلاند من الادلاء بشهادتِه امام اللجان النیابیة المکلَّفة بالتحقیق" و یهتم المحققون بما یعرفه السفیر و بالدور الذي قام به في جهود ترامب لحمل اوکرانیا علی التحقیق مع نجل جو بایدن نائب الرئیس الامریکي السابق الذي یتقدم سباق ترشیحات الحزب الدیمقراطي للانتخابات الرئاسیة.

خراسان

صحیفة خراسان و تحت عنوان، مؤشرات الازمة السیاسیة في تونس بعد اعلان نتائج الانتخابات، تناولت ما افرزته الانتخابات التشریعیة في تونس حیث اشارت الی احتمال دخول البلاد في ازمة سیاسیة بسبب امتناع اغلب الاحزاب باختلاف توجهاتها الدخول في ائتلاف مع حرکة النهضة لتشکیل الحکومة المقبلة" وتحتاج النهضة الی تحالف عریض من اجل تشکیل الحکومة في حین ان الحرکة لم تَحصل اِلّا علی اثنين وخمسين مقعدا مقابل ثمانية وثلاثين لِقلب تونس اقرب منافسیها" ویُحذِّر المتابعون من خطورة الانقسامات السیاسیة و یدعون لتوحید الصف لدرء المخاطر الداخلیة و الخارجیة التي تهدد تونس في المرحلة الراهنة.

جمهوري اسلامي

صحیفة جمهوري اسلامي تناولت الانسحاب الامریکي من الشمال السوري و تحت عنوان، ترامب: آن الاوان لخروج الولایات المتحدة من الحروب العبثية، واشارت الصحیفة في هذا السیاق لتغریدة ترامب الاخیرة التي قال فیها انتخبت لاخراج امریکا من تلك الحروب العبثية التي لا نهایة لها. حیث اعتبرت الصحيفة "الانسحاب الامریکي من الشمال السوري لیس طعنة جدیدة في الظهر الکردي فحسب بل ربما یکون مقدمة للانسحاب العسکري الکامل من المنطقة" وذلك تنفیذا للوعود التي تعهَّد بتنفیذها ترامب اثناء حملته الرئاسیة.

حمایت

صحیفة حمایت تناولت الازمة الجدیدة بین الولایات المتحدة و الصین و ذلك بعنوان یقول، حرب التاشیرات بین الصین و امریکا، حیث اشارت الصحیفة الی ان الصین تعتزم تشدید القیود علی اصدار التاشیرات لمواطنین امریکیین لهم علاقة بجماعات مناهضة لبکین و ذلك في اعقاب قیود امریکیة مماثلة علی مواطنین صینیین في وقت تشهد فیه العلاقات بین البلدين توترا متصاعدا. وتشیر مصادر صینیة الی" ان الولایات المتحدة تستخدم بعض المنظمات للتحریض علی تاجیج الاحتجاجات المناهضة للحکومة الصینیة لاسیما في هونغ کونغ." وتَشهد العلاقة بین البلدین ازمة غیر مسبوقة منذ وصول ترامب الی سدة الحکم في البیت الابیض عام 2016 توجت بحرب تجاریة مستمرة حتی یومنا هذا.